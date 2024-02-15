« خبر زي العسل ».. زيادة التموين 100 جنيه لكل فرد علي البطاقة بهذه الطريقة فقط + وزارة التموين تكشف

يرغب الكثير التعرف على حقيقة زيادة التموين 100 جنيه كون منظومة التموين توفر السلع الغذائية وغير الغذائية التي يحتاج لها المواطن بسعر قليل، لا سيما أنه تداول بعض الأشخاص أخبارا تفيد بأنه قد تم إعادة تفعيل الزيادة على البطاقة التموينية، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير من المستفيدين من الدعم التمويني في التأكد من حقيقة هذه الأخبار المتداولة، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يريدون معرفة خطوات إضافة المواليد الجدد على بوابة مصر الرقمية.

حقيقة زيادة التموين 100 جنيه

مما لا شك فيه أن المستفيدين من الدعم التمويني يريدون معرفة كافة التفاصيل الخاصة به كونه قد تداول الكثير من الأشخاص أخبارا تفيد بأنه قد تم تطبيق زيادة جديدة على التموين بمبلغ وقدره 100 جنيه، ونظرا لكون الكثير من المواطنين قد انساقوا وراء العديد من الإشاعات في المرات السابقة فإنهم أرادوا التأكد من مصدر موثوق حول حقيقة زيادة التموين 100 جنيه حتى ينظموا احتياجاتهم الشهرية على حسب المبلغ المحدد.

ومنها فقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة للمعلومات المتداولة من قبل الكثير من الأشخاص الذين يقومون بترويج الإشاعات، حيث إن الحكومة لم تقم باتخاذ مثل هذا القرار وعلى جميع المواطنين العلم بأن نصيب الفرد المتعارف عليه التموين كما هو دون زيادة.

زيادة الدعم 100 جنيه عن طريق اضافة المواليد

يرغب الكثير من المواطنين الذين رزقوا بمولود جديد أن يقوموا بإضافته على البطاقة التموينية بهدف الحصول على حصة إضافية من السلع الغذائية غير الغذائية التي تقدمها منظومة التموين، وهذا جاء بالتزامن مع الرغبة في معرفة حقيقة زيادة التموين 100 جنيه، ولكن لا بد من إخباركم حقيقة الأمر أن خطوة إضافة المواليد غير مفعلة الآن على موقع بوابة مصر الرقمية وإنما الخدمة متاحة فقط لبعض الفئات، وهم