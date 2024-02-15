« هتقبض قبل رمضان!! » موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 15% وفقا للوزارة + هتقبض كام جنيه

يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد زيادة معاش تكافل وكرامة لا سيما أن معاش تكافل وكرامة استطاع أن يغير من حياة الكثير من المواطنين، ولكن تفاجئنا بارتفاع معدلات البحث حول معاش تكافل وكرامة خلال الفترة الأخيرة بشكل يومي، ومن خلال البحث وجدنا أنه من الطبيعي أن تزداد معدلات البحث حول هذا المعاش كون السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد قرر زيادة معاش المستفيدين لذلك دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الأمر.

موعد زيادة معاش تكافل وكرامة

بعدما تأكد المواطنون من حقيقة أن الحكومة المصرية قد قررت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي زيادة معاش تكافل وكرامة كان ذلك بمثابة انطلاق شرارة البحث التي لم تتوقف حتى يومنا هذا حول موعد زيادة معاش تكافل وكرامة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة سوف يحصل عليها المستفيدون من معاش تكافل الكرامة في بداية شهر مارس لعام 2024.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع حول مقدار الزيادة فإن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد قرر زيادة المعاش الخاص بـ تكافل وكرامة بنسبة 15%، وهذا يعني أن من يحصل على معاش قدره 450 جنيها، سوف يحصل على ما يقرب من 517.5 جنيها.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

إن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا في سبيل إسعاد مواطنيها وجعلهم يشعرون أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن والدليل على ذلك تفعيل معاش تكافل وكرامة، الذي غير من حياتي الكثير بشكل إيجابي لذلك وجدنا أنه لا بد من التعرف على الخطوات التي من خلالها يمكنكم الاستعلام عن مقدار الزيادة، وذلك قبل موعد زيادة معاش تكافل وكرامة كالتالي