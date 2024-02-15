افتـحـ نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 الدور الاول موقع ملازمنا { نتائجنا} وزارة التربية epedu gov iq بالرقم

ارتفعت معدلات البحث حول نتائج السادس الابتدائي التمهيدي داخل العراق من قبل الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور الراغبون في معرفة درجات أبنائهم حتى يرتاح بالهم، كون أبناءهم قد أدوا واجبهم على اكمل وجه وقاموا بمذاكرة دروسهم بشكل جيد، ومن هنا وجدنا أن هناك الكثير من الطلاب يتساءلون حول موعد ظهور النتيجة الخاصة بهذه المرحلة الدراسية المهمة، بالإضافة إلى أن هناك الكثير أيضا من الطلاب يريدون معرفة الخطوات التي من خلالها يتعرف على هذه النتائج فور ظهورها.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن كافة التفاصيل التي يمكن أن تريح بالهم بخصوص نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، ومن خلال البحث وجدنا أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن كون النتائج قد ظهرت بالفعل في العديد من المحافظات مثل الأنبار- الكرخ الثانية- الكرخ الثالثة- صلاح الدين وكذلك ظهرت في الرصافة الثانية.

لذلك إذا لم تكن النتائج قد ظهرت في المحافظة التابع لها فهذا يعني أنه عليك الانتظار لبعض الوقت، حيث أعلنت الوزارة عن أن جميع النتائج سوف تظهر خلال الأيام القادمة وعلى جميع الطلاب الالتزام بالبحث عن النتائج من خلال موقع الوزارة، مع ضرورة التنبيه على الطلاب ألا ينساقوا وراء المواقع الأخرى غير الموثوق بها.

خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

نظرا لكون الكثير من الطلاب والطالبات حينما يعلمون أن النتائج قد ظهرت عادة ما تصيبهم حالة من القلق والخوف المتزايد، الأمر الذي يجعلهم لا يعلمون إلى أين يتجهون حتى يتعرفوا على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، لذلك قامت وزارة التربية التعليم العراقية بوضع رابط سريع من خلاله يستطيع الطالب التعرف على نتيجته، على أن يتعرف الطلاب على النتائج من خلال الخطوات التالية