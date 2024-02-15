تبدأ من اول 155 جنيه.. وفري فلوسك وهاتي جميع احتياجات البيت في الشهر المبارك برخص التراب.. اسعار كرتونه رمضان بالأسواق 2024

تقترب فترة شهر رمضان المبارك ويعمل العديد من المواطنين على متابعة اسعار كرتونه رمضان، في الأسواق للحصول على أفضل الصفقات والتخفيضات، تستعرض هذه السطور أسعار كرتونات رمضان 2024 بناءً على المعلومات المتاحة من الصفحات الرسمية للمحلات وسلاسل التسوق على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواقع التسوق الرائجة عبر الإنترنت.

اسعار كرتونه رمضان 2024

تتباين تكاليف شنط رمضان في الأسواق عام 2024 بحسب تشكيلتها والموقع الذي يُعرض فيها، فكل متجر أو مكان يقوم بتحديد أسعاره الخاصة.

سعر شنطة رمضان في اولاد العثيم

تكلفة شنطة رمضان في أولاد العثيم تبلغ نحو 155 جنيهًا، وتتألف من:

كيس أرز بوزن 900 جرام.

كبس سكر بوزن 1 كيلو.

زيت خليط بحجم 600 ملل.

صلصة ظرف بوزن 35 جرام.

شاي بوزن 40 جرام.

مكرونة بوزن 300 جرام.

ملح بوزن 225 جرام.

بلح بوزن 400 جرام.

تكلفة سعر شنطة رمضان في خير زمان

تقدم خير زمان كرتونة رمضان بسعر 250 جنيهًا، وتحتوي على التشكيلة التالية.

زيت بحجم 700 جرام.

2 كيس أرز بوزن 1 كيلو لكل كيس.

2 مكرونة بوزن 350 جرام لكل مكرونة.

سكر بوزن 1 كيلو.

1 كيس سمنة بوزن 350 جرام.

1 باكو شاي بوزن 40 جرام.

1 كيس ملح بوزن 500 جرام

صلصة بوزن 280 جرام.

أسعار شنط رمضان في سوبر ماركت مترو

تُقدم كرتونة رمضان بسعر يبدأ من 150 جنيهًا، تتضمن.

كيس أرز بوزن “كيلو”.

سكر الأسرة بوزن “كيلو”.

زجاجة زيت خليط بحجم 750 مللي.

كيس مكرونة بوزن 350 جرام.

برطمان صلصة بوزن 300 جرام.

باكو شاي بوزن 40 جرام.

أسعار كرتونة رمضان في سوبر ماركت أولاد رجب

كرتونة الخير متوفرة بسعر 170 جنيهًا، تضم.

كيس أرز بوزن “كيلو”.

كيس سكر بوزن “كيلو”

كيس مكرونة بوزن 350 جرام.

كيس صلصة بوزن 135 جرام.

باكو شاي ناعم بوزن 400 جرام.

ظرف سمنة بوزن 350 جرام.

سعر كرتونة رمضان في الراية ماركت

كرتونة رمضان في الراية ماركت متاحة بسعر 109 جنيهات، تحتوي على.