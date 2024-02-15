لو ناوي تصوم وتجهز نفسك للشهر المبارك.. موعد الايام البيض في شهر شعبان 1445 + فضل ليلة النصف من شعبان ذكر بها غيرك .. حسنات ملهاش آخر

يمكنك معرفة موعد الايام البيض في شهر شعبان، بعد انقضاء شهر شعبان المبارك، انفتحت أذهان الكثير من المسلمين على تفاصيل الأيام المميزة في هذا الشهر الكريم، ملتمسين إرشادات السنة النبوية الشريفة، التي أوصت بصيام أيام بيض شعبان 1445، ينبع ذلك من الاعتقاد في الأجور العظيمة والبركة التي يحملها الصيام للصائم، حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صيام يوم في سبيل الله يُبعد وجه الإنسان عن النار سبعين خريفًا، وهذا الأمر يتجلى في حياة الصائم، نقدم لكم في هذا المقال توقيت الأيام البيض لشهر شعبان 1445، داعين الراغبين في المغفرة للانضمام إلى قافلة المستغفرين.

فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان

بفعل الإعلان الجديد من دار الإفتاء المصرية حول بداية شهر شعبان في 11 فبراير 2024، أثيرت العديد من الاستفسارات حول الأيام المميزة في هذا الشهر المبارك، يتساءل الكثيرون عن مواعيد الأيام البيض لشهر شعبان 1445، وتتجه أنظارهم أيضًا نحو ليلة النصف من شعبان، التي تُعتبر ليلة مباركة يُغفر فيها الله ذنوب خلقه، يجب على كل مسلم في هذه الليلة العظيمة أداء الخيرات والدعاء، ففي سجوده يكون العبد أقرب إلى ربه، إليكم تفصيل مواعيد الأيام البيض لشهر شعبان.

موعد الايام البيض في شهر شعبان

في بداية شهر شعبان، يتألق يوم الجمعة الذي يصادف 13 شعبان 1445هـ، وهو الموافق 23 فبراير 2024 ميلاديًا، كأول أيام البيض لهذا الشهر المبارك.

يليه يوم السبت، الموافق 14 شعبان 1445هـ.

حيث تبدأ ليلة النصف من شعبان وتمتد حتى يوم الأحد الموافق 15 شعبان 1445هـ.

يكمل هذا الثلاثي الجميل سلسلة الأيام البيض لشهر شعبان، حاملاً معه أجواء الطاعة والبركة.

فضل ليلة النصف من شعبان

أفادت السيدة عائشة، رضي الله عنها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من شَعرِ غنمِ كلبٍ”، وذلك حسب رواية ابن راهوية وأحمد في “المسند”، كما سمعتها تشير إلى أن الله يفتح أبواب الخير في أربع ليالٍ: ليلة الأضحى والفطر، وليلة النصف من شعبان، حيث يُنسخ فيها الآجال والأرزاق، ويُكتب فيها حاجات العباد. هذه المعلومات مستندة إلى رواية مالكو ابن الجوزي في “مثير العزم”.