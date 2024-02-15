مش هتاخد معاش تاني لو أنت منهم .. ورد الآن قرار من الحكومة يوضح.. حالاتك قطع المعاش لبعض المواطنين + الحالات المستثناة من هذا القرار

يمكنك معرفة حالاتك قطع المعاش، حيث أعلنت الحكومة في مصر عن توجيه قرار مفاجئ حول إيقاف المعاش لبعض الفئات المستحقة، ما أثار ردود فعل قوية وصدمة غير متوقعة بين مستفيدي المعاشات، صدر هذا القرار بعد دراسة ملفات المعاشات لضمان عدم وجود مخالفات، والتحقق من صحة الفئات المستحقة للمعاش، يتوقع أن يواجه هذا القرار تحديات تنفيذية.

حالات قطع المعاش على المواطنين

أوضح النص القانوني رقم 148 لعام 2019، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، حالات قطع المعاش تشمل.

الفئات التي تم إثبات عدم استحقاقها للمعاش.

الحالات التي توفي فيها المستحقون دون إبلاغ اللجنة الوطنية للتأمينات الاجتماعية.

المستحقون الذين حصلوا على المعاش بشكل غير شرعي.

الأفراد الذين تزوجوا أو انضموا للعمل بعد استحقاقهم للمعاش.

الفئات المستثناة من قرار إيقاف صرف المعاش

تظل بعض الحالات الاستثنائية حيث يتم صرف المعاش على الرغم من الظروف التي قد تستوجب عادة إيقاف الصرف. تشمل هذه الحالات.

في حالة وجود إعاقة تمنع المتقاعد من أداء وظيفته وتحقيق دخل مادي حتى يتم تحسين حالته الصحية.

إذا كان الطالب أو التلميذ يتلقى معاشًا، يمكن له استخدامه حتى يحصل على وظيفة أو يصل إلى عمر السادسة والعشرون، أو يبدأ في مهنته.

يمكن استمرار صرف المعاش للطالب حتى بلوغه سن السادسة والعشرون، شريطة أن يستمر في التعليم حتى نهاية العام الدراسي.

يستمر صرف المعاش لحاملي الشهادات العليا، مثل الليسانس أو البكالوريوس، حتى يتمكنوا من العثور على وظيفة أو ممارسة مهنتهم، أو حتى يصلوا إلى سن السادسة والعشرون.

نصائح لعدم وقف صرف المعاش

يتوجب على متقاضي المعاش اتخاذ بعض الخطوات، وتشمل.