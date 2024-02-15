اللي جاب طفل وعايز زيت وسكر.. خطوة بخطوة إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين 2024 رابط مفعل + اعرف الشروط.. ابنك هيشيل معاك البيت

زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين خاصة بعد إعلان الوزارة عن موافقتها على طلبات الإضافة المقدمة من قبل الكثير من المواطنين وهو الأمر الذي يساعدهم بشكل كبير على تلبية احتياجاتهم اليومية من الطعام وتحقيق دعم إضافي لهم.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين في جمهورية مصر العربية عن وجود مجموعة من الشروط الهامة التي يجب على المواطنين استيفائها بالكامل عند إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والتي جاءت على النحو التالي:

السماح بإضافة فرد واحد على بطاقة التموين بشرط أن تكون تلك الأسرة من الأسر الأولى بالدعم.

تحديد الحد الأقصى لعدد الأفراد المستفيدين من بطاقة التموين بـ 4 أفراد مثل الزوج والزوجة واثنين من الأبناء.

كما يشترط أن لا يزيد المعاش الشهري للأسرة عن 2500 جنيه.

ألا يزيد عمر الأبناء عن 4 سنوات.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة التي يجب تقديمها عند إضافة المواليد على بطاقات التموين والتي تتضمن ما يلي:

نسخة حديثة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

نسخة من بطاقة التموين.

كما يجب تقديم رقم الهاتف المحمول الخاص برب الأسرة.

ضرورة تقديم نسخة حديثة من بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المضافين على بطاقة التموين.

تقديم شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم على بطاقة التموين.

في حالة كان رب لديه كارت الخدمات المتكاملة أو كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي فيجب تقديم نسخة منه.

من الجدير بالذكر أنه في حال وفاة الأب صاحب بطاقة التموين فعلى الأبناء تقديم مستند يفيد بذلك.

من المستفيدين من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

أوضحت وزارة التموين الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والتي جاءت على النحو التالي: