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مبارك عليكم نتيجة الدور الأول.. لينك نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024 موقع وزارة التربية
تشتعل مواقع البحث الإلكترونية في دولة العراق عن البحث علي معرفة النتائج المتعلقة بالصف السادس الإعدادي، بالرغم من انتهاء الطلاب لأداء الامتحانات ما يقارب من أسبوعين إلا أن النتيجة لم يتم الإعلان عنها، حيث يصحب هذا التأخير قلق شديد من قبل الطلاب وأولياء الأمور، صرحت وزارة التربية في العراق انه جاري الانتهاء من عمليات تصحيح المواد ورصد درجات الطلاب وعقب الانتهاء من عمليات التصحيح سوف يتم الإعلان عن النتيجة، سوف نوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة الخاصة بهذا الموضوع في السطور التالية تابعونا.
الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي من موقع وزارة التربية
- أولا: ينبغي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية في العراق.
- ثانيا: قم بتحديد الصف الذي تريد البحث عنه.
- ثالثا: يجب إدخال البيانات المتعلقة بالطالب مثل : الرقم الامتحاني، اسم الطالب، المحافظة.
- رابعا: ثم قم بالنقر علي خانة البحث، علي الفور سوف يتم إظهار النتيجة.
الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي بالعراق
- في البداية: يرجي الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بمنصة نتائجنا الإلكتروني.
- يجب الضغط علي أيقونة الخاصة بنتيجة الصف السادس الإعدادي من القائمة الرئيسية.
- ثم قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، المحافظة التابع لها الطالب أيضا.
- ينبغي النقر علي أيقونة الاستعلام.
- أخيرا: علي الفور سوف يتم إظهار النتيجة الخاصة بالرقم الامتحاني للطالب.