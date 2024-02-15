“زغاريط هتوصل للجيران”.. التموين تعلن حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024 + خصومات نارية لجميع المواطنين بدءا اليوم

انتشرت العديد من الأخبار في الساعات الأخيرة حول معرفة حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك هذا العام والتي أصبحت محور البحث المكثف للعديد من المواطنين، حيث أوضحت بعض منصات التواصل الاجتماعي أن وزارة التموين قد أصدرت أخبار إيجابية حول ذلك.

حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان 2024؟

يواجه الكثير من المواطنين في تلك الفترة ظروف اقتصادية صعبة فالكثير من الأفراد لا يستطيعون تأمين الاحتياجات اليومية لهم من طعام وشراب لذا يطلعون على تلك الأخبار بنظرة أمل في تحقيق مثل تلك الأخبار، على الرغم من أنه لا يوجد أي مصدر رسمي يؤكد تلك على الأخبار حتى الآن كما أن وزارة التجارة والتموين قد نفت تلك الأخبار ولكن هناك أخبار أخرى تؤكد إعادة النظر في الأمر ومحاولة الحصول على موافقة رسمية من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، حيث يأمل الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية إلى صرف أي زيادة محتملة على برنامج التموين خلال شهر مارس القادم خاصة مع بداية شهر رمضان وذلك حتى يمكنهم مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

مفاجأة اليوم .. موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان 2024 في جميع المحافظات

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم افتتاح معارض ” أهلًا رمضان ” بداية من يوم الخميس القادم الموافق يوم 15 من شهر فبراير عام 2024 على أن يستمر المعرض لمدة 30 يوم كاملة حتى يوم الجمعة الموافق 15 من شهر مارس القادم 2024 وهو يمثل اليوم الخامس من الشهر الكريم ، من الجدير بالذذكر أن المعرض يقدم للمواطنين خصومات هائلة قد تصل إلى 30% على الكثير ممن المنتجات حيث يشمل الحدث معارض في جميع محافظات الجمهورية على أنه يقام 5 معارض في مناطق مختلفة في كل محافظة من المحافظات.