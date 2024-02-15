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أمطار ورياح قوية.. حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الخميس 15 فبراير 2024 الموافق 05-08-1445
أمطار ورياح قوية.. حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الخميس 15 فبراير 2024 الموافق 05-08-1445
نشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته لحالة الطقس ليوم الخميس في المملكة يوم 15 فبراير 2024 الموافق 05-08-1445، حيث من المتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تثير الغبار والأتربة في بعض مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة بشكل عام في مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وتشتد الرياح السطحية في مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، مما يقلل من مدى الرؤية الأفقية.
توقعات حالة الطقس في بعض المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية 05-08-1445
- مكة: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 22 درجة مئوية في الليل و33 درجة مئوية في النهار.
- المدينة المنورة: أمطار متوسطة مع درجة حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية في الليل و30 درجة مئوية في النهار.
- الرياض: أمطار خفيفة مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و29 درجة مئوية في النهار.
- جدة: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 24 درجة مئوية في الليل و30 درجة مئوية في النهار.
- الدمام: ضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 16 درجة مئوية في الليل و25 درجة مئوية في النهار.
- أبها: أمطار وضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 12 درجة مئوية في الليل و19 درجة مئوية في النهار.
- تبوك: أمطار متوسطة مع درجة حرارة تتراوح بين 8 درجات مئوية في الليل و18 درجة مئوية في النهار.
- بريدة: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و26 درجة مئوية في النهار.
- حائل: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 11 درجة مئوية في الليل و23 درجة مئوية في النهار.
- الباحة: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 11 درجة مئوية في الليل و18 درجة مئوية في النهار.
- عرعر: أمطار خفيفة مع درجة حرارة تتراوح بين 9 درجات مئوية في الليل و20 درجة مئوية في النهار.
- سكاكا: أمطار خفيفة مع درجة حرارة تتراوح بين 10 درجات مئوية في الليل و21 درجة مئوية في النهار.
- جازان: ضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 25 درجة مئوية في الليل و32 درجة مئوية في النهار.
- نجران: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و32 درجة مئوية في النهار.
- الخرج: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و29 درجة مئوية في النهار.
- المجمعة: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 16 درجة مئوية في الليل و27 درجة مئوية في النهار.
- وادي الدواسر: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 17 درجة مئوية في الليل و33 درجة مئوية في النهار.
- الدوادمي: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية في الليل و30 درجة مئوية في النهار.
- شرورة: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 17 درجة مئوية في الليل و35 درجة مئوية في النهار.
توقعات حالة الطقس في باقي المدن في المملكة اليوم الخميس 15-2-2024
- طريف: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 6 درجات مئوية في الليل و17 درجة مئوية في النهار.
- الطائف: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 13 درجة مئوية في الليل و25 درجة مئوية في النهار.
- القنفذة: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 24 درجة مئوية في الليل و32 درجة مئوية في النهار.
- ينبع: ضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 19 درجة مئوية في الليل و28 درجة مئوية في النهار.
- العلا: أمطار خفيفة مع درجة حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية في الليل و25 درجة مئوية في النهار.
- الإحساء: ضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية في الليل و26 درجة مئوية في النهار.
- حفر الباطن: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية في الليل و25 درجة مئوية في النهار.
- بيشة: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و31 درجة مئوية في النهار.
- الوجه: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 17 درجة مئوية في الليل و24 درجة مئوية في النهار.
- رفحا: أمطار متوسطة مع درجة حرارة تتراوح بين 12 درجة مئوية في الليل و22 درجة مئوية في النهار.
- القريات: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 8 درجات مئوية في الليل و18 درجة مئوية في النهار.
- السودة: أمطار وضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية في الليل و14 درجة مئوية في النهار.
- روضة التنهات: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و28 درجة مئوية في النهار.
- الصمان: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية في الليل و24 درجة مئوية في النهار.
- صحراء الدهناء: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و26 درجة مئوية في النهار.