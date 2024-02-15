أمطار ورياح قوية.. حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الخميس 15 فبراير 2024 الموافق 05-08-1445

نشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته لحالة الطقس ليوم الخميس في المملكة يوم 15 فبراير 2024 الموافق 05-08-1445، حيث من المتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تثير الغبار والأتربة في بعض مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة بشكل عام في مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وتشتد الرياح السطحية في مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، مما يقلل من مدى الرؤية الأفقية.

توقعات حالة الطقس في بعض المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية 05-08-1445

مكة: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 22 درجة مئوية في الليل و33 درجة مئوية في النهار.

المدينة المنورة: أمطار متوسطة مع درجة حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية في الليل و30 درجة مئوية في النهار.

الرياض: أمطار خفيفة مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و29 درجة مئوية في النهار.

جدة: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 24 درجة مئوية في الليل و30 درجة مئوية في النهار.

الدمام: ضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 16 درجة مئوية في الليل و25 درجة مئوية في النهار.

أبها: أمطار وضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 12 درجة مئوية في الليل و19 درجة مئوية في النهار.

تبوك: أمطار متوسطة مع درجة حرارة تتراوح بين 8 درجات مئوية في الليل و18 درجة مئوية في النهار.

بريدة: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و26 درجة مئوية في النهار.

حائل: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 11 درجة مئوية في الليل و23 درجة مئوية في النهار.

الباحة: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 11 درجة مئوية في الليل و18 درجة مئوية في النهار.

عرعر: أمطار خفيفة مع درجة حرارة تتراوح بين 9 درجات مئوية في الليل و20 درجة مئوية في النهار.

سكاكا: أمطار خفيفة مع درجة حرارة تتراوح بين 10 درجات مئوية في الليل و21 درجة مئوية في النهار.

جازان: ضباب مع درجة حرارة تتراوح بين 25 درجة مئوية في الليل و32 درجة مئوية في النهار.

نجران: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و32 درجة مئوية في النهار.

الخرج: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية في الليل و29 درجة مئوية في النهار.

المجمعة: أمطار رعدية مع درجة حرارة تتراوح بين 16 درجة مئوية في الليل و27 درجة مئوية في النهار.

وادي الدواسر: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 17 درجة مئوية في الليل و33 درجة مئوية في النهار.

الدوادمي: أمطار غزيرة مع درجة حرارة تتراوح بين 14 درجة مئوية في الليل و30 درجة مئوية في النهار.

شرورة: غائم جزئي مع درجة حرارة تتراوح بين 17 درجة مئوية في الليل و35 درجة مئوية في النهار.

توقعات حالة الطقس في باقي المدن في المملكة اليوم الخميس 15-2-2024