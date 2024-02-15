“هتاكل لحد ما تشبع”.. أسعار الدواجن + البيض والكتاكيت اليوم في البورصة والأسواق المصرية.. خزني ثلاجتك بسرعة

شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الجارية حالة من التذبذب داخل تعاملات البورصة العامة للدواجن، وينتظر المواطنين ما ستسفر عليه أسعار الدواجن خلال شهر رمضان الكريم، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 في بورصة الدواجن 94 جنيه مصري، ويصل للمستهلك بسعر 99 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن 94 جنيه مصري، ويصل للمستهلك بسعر 99 جنيه مصري.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

بلغت أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن ما بين 110 و111 جنيه مصري للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 116 جنيه مصري.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن 125 جنيه مصري للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 130 جنيه مصري.

أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء في بورصة الدواجن 78 جنيه مصري، ويصل للمستهلك بسعر 83 جنيه مصري.

بلغ سعر البانيه اليوم ما بين 210 و 220 جنيه مصري للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

يبلغ سعر البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن ما بين 148 و149 جنيه، ويصل للمستهلك بسعر 154 جنيه مصري.

يبلغ سعر البيض الأبيض للكرتونة في بورصة الدواجن ما بين 146 و147 جنيه، ويصل للمستهلك بسعر 152 جنيه مصري.

يبلغ سعر البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن 144 جنيه و145 جنيه، ويصل للمستهلك بسعر 150 جنيه مصري.

سعر الكتاكيت اليوم