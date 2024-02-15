“نزلها بجودة عالية” تردد قناة الاولى المصرية 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة الاولى المصرية الإصدار الجديد على الأقمار الصناعية والتي تعتبر واحدة من القنوات المصرية المشهورة في الوطن العربي، ظهرت قناة الأولى المصرية على الشاشات الفضائية منذ عام 1960، لهذا تعد واحدة من أعرق القنوات الموجودة في يومنا الحالي، وتعرض القناة محتواها بشكل مجاني على مدار اليوم، والتي تهتم بتقديم محتوى يخص الشارع المصري والقضايا المنتشرة فيه، بالإضافة إلى تقديم عدد من البرامج والمسلسلات الترفيهية.

تردد قناة الاولى المصرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات

يبحث العديد عن طريقة ضبط الترددات الجديدة لقناة الأولى المصرية 2024، لذلك يمكنك ضبط التردد على القمر الصناعي النايل سات من خلال السطور التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الجديد: 11765.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الاولى المصرية التحديث الجديد على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك متابعة كل ما تعرضه القناة الأولى المصرية من برامج ومسلسلات ومتابعات حصرية من خلال ضبط تردد قناة الأولى المصرية التحديث الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال الخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد: 11766.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

محتوى قناة الاولى المصرية

تسعى إدارة القناة الأولى المصرية بشكل مستمر إلى تحسين جودة البث ومشاهديها ومحبين برامجها والمهتمين بأحداث وقضايا الشارع المصري وتقديم الحلول الخاصة بها، كما تهتم القناة الأولى المصرية بعرض الأخبار والنشرات الإخبارية والأحداث العالمية على مدار الساعة وطوال اليوم بشكل مجاني، بالإضافة إلى أنها تقدم لمتابعينها والمشاهدين عدد من البرامج والمسلسلات الكلاسيكية التي تنال إعجاب المتابعين والتي يحرصون على متابعة الترددات الجديدة من أجل الحصول على كل ما هو حديث عبر تردد قناة الأولى المصرية التحديث الجديد على الأقمار الصناعية 2024.