رامز قفل اللعبة.. من هم ضحايا رامز جلال في رمضان 2024 وأين سيتم تصوير البرنامج؟

يتزايد البحث بشكل مستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت حول برنامج “رامز قفل اللعبة” وفكرته لهذا الموسم، بالإضافة إلى القنوات التي ستبثه خلال شهر رمضان المبارك، يعتبر هذا البرنامج من بين البرامج الرئيسية التي يتم عرضها في جميع أنحاء العالم خلال هذا الشهر الكريم، ويترقب الجميع إعلان موعده لمتابعته بشغف، نظراً لشهرته وجاذبيته لجميع الفئات العمرية، خاصة الشباب.

أسماء ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024

رامز جلال لم يكشف بعد عن أسماء ضحاياه في برنامجه الجديد المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، ومع ذلك، تسربت بعض المعلومات التي تشير إلى أسماء بعض الضحايا المحتملين، وهم:

لاعب الأهلي، إمام عاشور

الفنان عمرو يوسف

الفنان محمود العسيلي

الفنانة حنان مطاوع

الفنانة غادة إبراهيم

لاعب الأهلي، أحمد عبد القادر

يذكر أنه هناك تسريبات أخرى تفيد بإضافة رضا عبد العال إلى قائمة الضحايا في هذا البرنامج.

أين تم تصوير “رامز قفل اللعبة”.. وأين سيتم عرضه؟

تم الإعلان عن مكان تصوير البرنامج الجديد لرامز جلال في مدينة دبي، حيث يفترض أنه تم تصويره في مجموعة من مدن الألعاب المائية وأماكن الملاهي المشهورة هناك، ومع عدم الإعلان بعد عن فكرة البرنامج، يتعين على الجمهور الانتظار حتى يتم الكشف عن الإعلان الرسمي الخاص به، وذلك لمعرفة فكرته ونوع المقالب المتوقعة فيه.

يعتاد الكثيرون متابعة برنامج رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك على قناة MBC مصر، حيث تعتبر هذه القناة المنتجة للبرنامج منذ أكثر من 15 عاماً دون تغيير في موعد عرضه بعد أذان المغرب مباشرة، ولم يتم عرضه على أي قناة أخرى.