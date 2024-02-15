زوجة محمود عامر…..وهجوم قوي بعد اعلان زواجهما …وأول رد من طليقة محمود عامر على قرار زواجه

زوجة محمود عامر، بعد انتشار خبر زواج الفنان محمود عامر بالدكتورة رشا فرج اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فارق السن بينها،وعلى الرغم من الهجوم القوي من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على قرار زواجهما إلا أن العروسين قررا ألا يلتفتا إلى كل هذه الانتقادات وأن يقضيا شهر العسل في الغردقة بعيداً عن الأنظار.

زواج محمود عامر

وكان الفنان محمود عامر قد أعلن في أغسطس الماضي انفصاله رسمياً عن المخرجة “لاشينة لاشين” واكتفى الفنان بكتابة كلمة واحدة فقط على صفحته الرسمية “فيس بوك” وهي “سينجل”.

الفنان محمود عامر مواليد 28 أكتوبر 1955 ولد في مدينة الإسماعيلية ثم انتقل للاستقرار في محافظة الشرقية.

شارك الفنان محمود عامر في عدد من الأعمال الفنية كان أبرزها مسلسل المداح وعفاريت عدلي علام، وعوالم خفية، وأولاد ناس وغيرها من الأعمال .

وخلال الشهور الماضية خرج الفنان محمود عامر عن صمته ليعبر عن استياءه الشديد بسبب أنه لم يعرض عليه أي أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة.

من هي زوجة محمود عامر ؟

أما عن زوجة محمود عامر التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، فتدعى “رشا فرج” طبيبة نفسية ولدت في 1976 تبلغ من العمر 48 عام، وهذا يؤكد أن الفارق بينهما 21 عام، تعرفت على زوجها الفنان محمود عامر خلال زيارته لها وطلب منها استشارة نفسية ثم نشأن بينهما صداقة قوية، ويتابع الفنان محمود عامر آراء وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان رده على هذه الانتقادات “أتمنى كل واحد يفكر في نفسه”

رد طليقة الفنان محمود عامر على قرار زواجه

وظهرت المخرجة لاشينة لاشين في احدى الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة “أنها مسألة شخصية ولا يجب أن تتدخل في شؤون الآخرين، وكل شئ نصيب والزواج والطلاق نصيب وهو هيفضل أبو أولادي واحانا عندنا أولاد كبار وأحفاد