رابط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة 1445 … والشروط والأوراق المطلوبة

بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة 1445، عن عدد من الوظائف الشاغرة بها خلال موسم العمرو 1445 في عدد كبير من المدن السعودية منها جدة ومكة المكرمة، وأشار الوزارة إلى أن وظائف وزارة الحج والعمرة 1445 هي: مراقب حج وعمرة، وفني ميكانيكي وخدمة عملاء، ومهندسين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة 1445….

وظائف وزارة الحج والعمرة 1445

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن وظائف وزارة الحج والعمرة 1445، والتي بدأت الوزارة في الإعلان عنها للعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة،وأكدت الوزارة على أن التقديم سوف يكون متاح أمام الجميع بداية من يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024، حتى الموافق السبت 17 فبراير 2024، كما أكدت الوزارة أنها بحاجة إلى التخصصات التالية:

مراقب حج وعمرة.

خدمة عملاء.

فني ميكانيكي.

سائقين.

مهندسين.

رابط التقديم في وظائف الحج والعمرة 1445

وأكدت وزارة الحج والعمرة عن أنه يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه والوزارة واتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة الحج والعمرة من هنا

اختر الوظيفة المراد التقديم فيها.

واضغط على أيقونة “عرض وتقديم”.

اطلع على الشهادات المطلوبة والمتطلبات الوظيفية.

ثم اضغط على “قدم الآن”.

ثم قم بالتسجيل على الموقع من خلال “تسجيل”.

وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

واضغط على أيقونة “تسجيل”.

شروط التقديم في وظائف الحج والعمرة 1445