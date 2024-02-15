“هتصرف خلال ساعات”.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.. إليكم الخطوات كاملة

زادت عمليات البحث خلال الفترة الماضية لمعرفة طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار رسمي بخصوص بالشكاوى بالرقم الوطني ووضحت الخطوات التي يجب على المتقدم للحصول على المعاش القيام بها لضمان قبول الطلب بشأن المعاشات، ويمكن للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة إرسال الشكاوى من خلال هذا الرقم 19680.

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، والخطوات كما يلي:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لبوابة الاستعلام والشكاوى .

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

قم بالضغط على زر الاستعلام.

سوف تتمكن من رؤية كافة نتائج المعاشات سواء كانت بالقبول أو الرفض مع توضيح سبب الرفض.

طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024

يوجد عدد كبير من الأشخاص يريدون معرفة كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة، حيث قامت الجهات المختصة بالرد على هذه الأسئلة، ووضحت أهم الخطوات التي يجب اتباعها لكي تتمكن من إرسال التظلم؛

قم بالنقر على الرابط الرسمي .

قم بكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

قم بالضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام للمواطن.

قم بكتابة اسم المتقدم ورقم بطاقة تكافل الشخص الراغب في الاستعلام.

قم بتحديد نوع البطاقة سواء كانت التكافل أو كرامة.

قم بتحديد حالة البطاقة سارية أم متوقفة أو تجميد ويجب توضيح السبب في حالة التجميد، وإذا كانت سارية فيجب توضيح القيمة المستحقة للمواطن.

كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لتقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة والخطوات كالتالي: