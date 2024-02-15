ظهرت خلاص ... نتيجة السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 عبر نتائجنا عموم محافظات العراق

في العراق تقوم مديريات التربية بالكشف عن نتيجة السادس الابتدائي 2024 في بغداد ومحافظات أخرى وبعض مديريات التربية قد أظهرت نتائج الامتحانات بالفعل، في حين أن الإعلان مستمر خلال هذا الأسبوع وتم الانتهاء من عملية تصحيح نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي في مديرية الكرخ 2 والرصافة 2 والأنبار وصلاح الدين وسيتم الإعلان عن النتائج في باقي المحافظات قريباً.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي موقع نتائجنا

إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة امتحانات الصف السادس بالدور التمهيدي في أي محافظة، يمكنك زيارة موقع نتائجنا على الإنترنت والتحقق منها وسيتم الإفصاح عن نتائج الامتحانات في كل المديريات خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن ينتهي المصححون من تقييم الأوراق الامتحانية لجميع المواد وستجد النتيجة متاحة على المواقع الإلكترونية قبل أن تصل إلى المدارس ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال نتائجنا باتباع هذه الخطوات:

انقر على رابط نتائجنا من هنا.

اختر مديرية التعليم وانقر على تحميل.

اختر تحميل درايف.

تحقق من بيانات الطالب أو الطالبة.

نتيجة السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 عبر موقع الوزارة

تنشر وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي في كل مديريات التربية وتعلن عن النتيجة بطريقة غير موحدة حيث تم الإعلان عن النتيجة حتى الآن في أربع مديريات تربية، في حين تواصل بقية مديريات التربية في جميع أنحاء العراق نشر النتائج.وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك من خلال الصفحة الرسمية لكل مديرية تربية، بالإضافة إلى موقع النتائج المعروف في العراق، ويمكن الاستفسار عن النتائج باتباع الخطوات التالية: