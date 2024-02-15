“السجائر طالعة المريخ”.. تعرف على أسعار السجائر اليوم للمصري + المستورد في جميع المحلات والأكشاك.. نبطلها أحسن بقا

تزداد أسعار السجائر في 6 شركات ويتراوح ارتفاعها ما بين 8 و10 جنيه مصري للعلبة، تبعا لتصريحات إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، وقامت شركة موريس خلال الفترة الماضية بالإعلان عن ارتفاع أسعار السجادات بقيمة 11 جنيه مصري للعبوة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار السجائر اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

أسعار سجائر شركة وينستون اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024

سجلت أسعار سجائر وينستون الأحمر 50 جنيه بدلا من 43 جنيه مصري.

سجلت أسعار سجائر وينستون الأزرق 50 جنيه بدلا من 43 جنيه مصري.

سجلت أسعار سجائر وينستون سيلفر 50 جنيه بدلا من 43 جنيه مصري.

سجلت أسعار سجائر وينستون كاستر 50 جنيه بدلا من 43 جنيه مصري.

سجل أسعار سجائر وينستون توت 52 جنيه بدلا من 45 جنيه مصري.

سجلت أسعار سجائر كامل أصفر 57 جنيه بدلا من 50 جنيه مصري.

سجلت أسعار سجائر كامل أزرق 57 جنيه بدلا من 50 جنيه مصري.

سجل أسعار اكتيفيت لـ60 جنيه مصري بدلا من 53 جنيه مصري.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024

سجلت عبوة ميريت Merit بأنواعها 85 جنيه مصري.

سجلت عبوة مارلبورو Marlboro بأنواعها 79 جنيه مصري.

سجلت عبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 69 جنيه مصري.

سجلت عبوة إل آند إم L&M بأنواعها 59 جنيه مصري.

سجلت عبوة التبغ المسخن HEETS Selections بأنواعها 64 جنيه مصري.

سجلت عبوة التبغ المسخن HEETS Dimensions بأنواعها 64 جنيه مصري.

سجلت عبوة التبغ المسخن TEREA بأنواعها 64 جنيه مصري.

أسعار سجائر شركة منصور الدولية اليوم