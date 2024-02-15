“شوف اسمك في الكشوفات” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024،مما جعل عدد كبير من المواطنين حريصين على الإطلاع على الكشوفات التي أعلنت عنها الوزارة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، وتجنب الخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024…..

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، والتي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية ممن انطبقت عليهم الشروط ، وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وإليكم خطوات الإستعلام……

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

أو الدخول على منصة مظلتي.

اضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك ابحث عن الوجبة المراد الإطلاع عليها.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد .

في حالة العثور على اسم المواطن يجب الإطلاع على تاريخ الميلاد.

أما في حالة عدم العثور على اسم المواطن يجب انتظار تحميل الكشوفات الجديدة.

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي: