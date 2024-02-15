“رمضان جانا هل هلاله” .. سعر فانوس رمضان في مصر وصل كام 2024 وأشهر أماكن بيع الفوانيس

شهد البحث الواسع من قبل العديد من المصريين حول معرفة أسعار فوانيس رمضان 2024 ارتفاعًا كبيرًا، حيث يعود هذا الاهتمام المتزايد إلى توقعات التغير في الأسعار لهذا العام نتيجة للزيادة الكبيرة في الأسعار الأخرى في زينة رمضان، التي تعتبر جزءًا أساسيًا من التجهيزات لتزيين المنازل والشوارع والمحلات التجارية والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك المعروفة في مصر، وذلك باعتبار أن الفانوس هو رمز لقدوم الشهر الفضيل ف العالم العربي والإسلامي.

أسعار الفوانيس في مصر

سوف نستعرض أسعار الفوانيس في مصر من أجل شرائها للأطفال ولأسرتك خلال قدوم ذلك الشهر الفضيل لعام 2024، بمختلف أنواعها وحجم الفانوس أيضا ويظهر الجدول التالي تباين الأسعار، فاختر منها مع ما يتناسب إمكانياتك الشخصية.

النوع السعر الفانوس الذهبي بشمعة (صغير) 135 جنية مصري الفانوس تاج الملك (وسط) 700 جنية مصري فانوس العروسة بأصوات أغاني رمضان (صغير) 350 جنية مصري الفانوس بشخصيات كرتونية (صغير) 300 جنية مصري الفانوس الخيامية بالقماش (صغير) 50 جنية مصري الفانوس الحديد (صغير) 550 جنية مصري الفانوس (الحجم الكبير) 950 جنية مصري فانوس الخيامية بالقماش (وسط) 100 جنية مصري فانوس الخيامية بالقماش (كبير) 200 جنية مصري الفانوس الذهبي (صغير) 250 جنية مصري فانوس الصاج الملون (صغير)

أماكن بيع فوانيس رمضان

يمكن العثور على أماكن بيع فوانيس رمضان في كل شوارع منطقة حي الخيامية وحي الحسين والسيدة زينب، بالإضافة إلى مناطق أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تعتبر هذه المهنة من المهن العريقة التي تمت إرثها عبر العصور، حيث بدأت في العصر الفاطمي في مصر.