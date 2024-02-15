“لولو” تردد قناة وناسة بيبي 2024 Wanasah baby عبر القمر الصناعي نايل سات

يعتبر البحث عن ترددات القنوات الترفيهية للأطفال من أهم اهتمامات الآباء والأمهات، سعياً لإثراء أوقات أطفالهم بتجارب ممتعة وتثقيفية وفي هذا السياق، تعد قناة وناسة بيبي من أبرز القنوات المتخصصة في محتوى الأطفال، حيث تقدم باقة متنوعة من الأغاني التفاعلية والبرامج الترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وقد انطلقت قناة وناسة بيبي عام 2015 كجزء من مجموعة قنوات وناسة وتقدم محتوى هادفًا للأطفال من سن 3 إلى 12 عامًا وتتنوع برامجها بين أغاني تفاعلية، وبرامج تعليمية، ومسرحيات كوميدية، وقصص هادفة وتساهم برامجها في تنمية مهارات الأطفال اللغوية والإدراكية والاجتماعية.

تردد قناة وناسة بيبي

قناة وناسة بيبي هي عالم مليء بالمرح والتعلم، حيث تقدم برامج وأغاني متخصصة للأطفال باللغة العربية تساعد على تنمية مهاراتهم اللغوية والإبداعية، وتعزز من قيمهم الأخلاقية وتقدم محتوى متنوع يناسب جميع الأعمار، من خلال برامج تعليمية وأغاني ترفيهية تُشاركهم مغامرات ممتعة وتقدم القناة برامج تعليمية متنوعة تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والألوان، وتعرفهم على الحيوانات والنباتات والبيئة المحيطة بهم وتشارك القناة الأطفال مغامرات مُمتعة من خلال مسلسلات وأفلام رسوم مُتحركة تُساعدهم على اكتشاف العالم من حولهم.

تردد قناة وناسة بيبي

الجودة المحددة بقناة وناسة :HD

معامل التصحيح لقناة وناسة :٦/٨

الاستقطاب لقناة وناسة :عمودي

تردد قناة وناسة:١١٤٧٠

معدل الترميز :٢٧٥٠٠

تردد قناة وناسة عرب سات