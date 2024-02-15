ه̾س̾ة̾ ̾ه̾ن̾ا̾ ̾ر̾ا̾ب̾ط̾ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم محافظات العراق 2024

ينتظر جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية موعد الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فهي تمثل لهم أهمية كبيرة في التخفيف عليهم من أعباء المعيشة، والتي باتت صعبة على جميع الأسر المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فهي أسر محدودة الدخل سرعان ما تتأثر بأي غلاء يحدث في البلاد، وتم وضع وجبات الرعاية من أجل مساعدتهم في هذه الفترة.

ومن اجل أهمية الأمر لعدد كبير من المواطنين في العراق نستعرض معكم أخر أخبار الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية وطريقة الاستعلام عن المشمولين بها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يبحث المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن موعد إعلان المشمولين بالوجبة السابعة م وجبات الرعاية الاجتماعية، حيث يمكن الاستعلام عن اسماء الذين شملتهم الوجبة الأخيرة من موقع وزارة العمل باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل من هنـــا. اضغط على المشمولين بالرعاية الاجتماعية. انقر على الاستعلام عن الوجبة السابعة. ومن ثم أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط تحميل الكشوفات بصيغة pdf.

خدمات الرعاية الاجتماعية

توفر الرعاية الاجتماعية خِدْمَات عدية للمواطنين العراقيين، حيث تم إنشاءها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق لدعم الفئات الهشة والفقيرة وزوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل، حيث تقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي والصحي، وهي إلى ذلك تقوم أيضا بتوفير فرص للعاطلين عن العمل، وللاطلاع على باقي الخِدْمَات والاستفادة منها ادخل على موقع وزارة العمل.

رعاية اجتماعية مظلتي

توفر منصة مظلتي العديد من الخِدْمَات الإلكترونية التي تساعد جميع المواطنين في العراق من الحصول على خدماتهم بسهولة فهي توفر لهم كثيرًا من الخِدْمَات منها: تحديث عنوان السكن، واستمارة التسجيل في الرعاية الاجتماعية، وتحديث البطاقة التمونية وغيرها العديد من الخِدْمَات.

إلى هنا وصلنا معكم لنهاية مقالنا، والذي بينا فيه حرص وزارة العمل على إعلان الوجبة السابعة في أقرب وقت ممكن، وطريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل، واهم الخِدْمَات التي تقدمها الرعاية وطريقة الاستفادة منها عبر منصة مظليتي.