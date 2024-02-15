“هتبطل تشرب سجاير تاني” .. ارتفاع في أسعار السجائر في مصر اليوم الخميس 15 فبراير 2024

يشهد البحث الحالي اهتماماً متزايدًا حول أسعار السجائر اليوم في مصر، بعد الزيادة الجديدة التي أعلنتها شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، حيث قررت رفع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 2 و10 جنيهات، وجاء هذا القرار بعد يومين من رفع شركة فيليب موريس مصر أسعار السجائر لجميع منتجاتها، بما في ذلك التبغ المٌسخن والسجائر التقليدية من العلامات التجارية Merit، Marlboro، L&M بأنواعها، ويرتبط هذا الارتفاع بتغييرات في الأسواق المحلية وقرارات الشركات المتعلقة بالتسعير، مما يؤثر على تكلفة وتسعير منتجات التدخين في مصر.

سعر سجائر وينستون

تُظهر هذه الأسعار الجديدة لسجائر وينستون وأكتيفيت في المحلات التجارية في الأسواق المصرية بعد الزيادة الأخيرة.

النوع السعر الجديد (جنيه) السعر القديم (جنيه) سجائر وينستون أحمر 50 43 سجائر وينستون أزرق 50 43 سجائر وينستون سيلفر 50 43 سجائر وينستون كاستر 50 43 سجائر وينستون توت 52 45 سجائر كامل أصفر 57 50 سجائر كامل أزرق 57 50 اكتيفيت 60 53

سجائر فيلب موريس

تُظهر هذه الأسعار الجديدة لبعض أنواع السجائر وعبوات التبغ المُسخن في المحلات التجارية في الأسواق المصرية بعد الزيادة الأخيرة.

النوع السعر بالزيادة (جنيه) السعر القديم (جنيه) أسعار السجائر ميرت 85 74 أسعار السجائر المارلبورو 79 69 أسعار السجائر المارلبورو (كرافتد) 69 59 أسعار السجائر ال ام 59 50 عبوة التبغ المُسخن «Selections» 64 56 عبوة التبغ المُسخن «Dimensions» 64 56 عبوة التبغ المُسخن «TEREA» 64 56

سعر سجائر الشرقية

سُجل ارتفاع في أسعار بعض منتجات السجائر في مصر لعام 2024، حيث أُعلنت شركة المنصور الدولية عن زيادة تتراوح بين 2 جنيه و10 جنيهات في أسعارها، ويُذكر أن الشركة المصرية للدخان “الشرقية” لم تُعلن حتى الآن عن أي زيادة في أسعار منتجاتها لهذا العام.