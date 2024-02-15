أخبار مصر

“هتبطل تشرب سجاير تاني” .. ارتفاع في أسعار السجائر في مصر اليوم الخميس 15 فبراير 2024

Rovana Hadyمنذ دقيقة واحدة
0
"هتبطل تشرب سجاير تاني" .. ارتفاع في أسعار السجائر في مصر اليوم الخميس 15 فبراير 2024
"هتبطل تشرب سجاير تاني" .. ارتفاع في أسعار السجائر في مصر اليوم الخميس 15 فبراير 2024

يشهد البحث الحالي اهتماماً متزايدًا حول أسعار السجائر اليوم في مصر، بعد الزيادة الجديدة التي أعلنتها شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، حيث قررت رفع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 2 و10 جنيهات، وجاء هذا القرار بعد يومين من رفع شركة فيليب موريس مصر أسعار السجائر لجميع منتجاتها، بما في ذلك التبغ المٌسخن والسجائر التقليدية من العلامات التجارية Merit، Marlboro، L&M بأنواعها، ويرتبط هذا الارتفاع بتغييرات في الأسواق المحلية وقرارات الشركات المتعلقة بالتسعير، مما يؤثر على تكلفة وتسعير منتجات التدخين في مصر.

سعر سجائر وينستون

تُظهر هذه الأسعار الجديدة لسجائر وينستون وأكتيفيت في المحلات التجارية في الأسواق المصرية بعد الزيادة الأخيرة.

النوعالسعر الجديد (جنيه)السعر القديم (جنيه)
سجائر وينستون أحمر5043
سجائر وينستون أزرق5043
سجائر وينستون سيلفر5043
سجائر وينستون كاستر5043
سجائر وينستون توت5245
سجائر كامل أصفر5750
سجائر كامل أزرق5750
اكتيفيت6053

سجائر فيلب موريس

تُظهر هذه الأسعار الجديدة لبعض أنواع السجائر وعبوات التبغ المُسخن في المحلات التجارية في الأسواق المصرية بعد الزيادة الأخيرة.

النوعالسعر بالزيادة (جنيه)السعر القديم (جنيه)
أسعار السجائر ميرت8574
أسعار السجائر المارلبورو7969
أسعار السجائر المارلبورو (كرافتد)6959
أسعار السجائر ال ام5950
عبوة التبغ المُسخن «Selections»6456
عبوة التبغ المُسخن «Dimensions»6456
عبوة التبغ المُسخن «TEREA»6456

سعر سجائر الشرقية

سُجل ارتفاع في أسعار بعض منتجات السجائر في مصر لعام 2024، حيث أُعلنت شركة المنصور الدولية عن زيادة تتراوح بين 2 جنيه و10 جنيهات في أسعارها، ويُذكر أن الشركة المصرية للدخان “الشرقية” لم تُعلن حتى الآن عن أي زيادة في أسعار منتجاتها لهذا العام.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Rovana Hadyمنذ دقيقة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى