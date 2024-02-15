“لازم تبطلها” 10 جنيه زيادة في اسعار السجائر في 6 شركات ….. تعرف على التفاصيل

أعلنت عدد من الشركات زيادة اسعار السجائر رسمياً، بحوالي 8 إلى 10 جنيهات للعلبة الواحدة، وهذا ما أدلى به “إبراهيم إمبابي” الذي يشغل منصب رئيس شعبة الدخان والسجائر، وهذا ما جعل اسعار السجائر تتصدر محركات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

10 جنيه زيادة في اسعار السجائر

حيث صرح مصدر مسؤول بشركة فيليب موريس مصر عن ارتفاع اسعار السجائر اليوم بحوالي 11 جنيه في العبوة الواحدة، وذلك لأصناف الـ مارلبورو، ميريت، وإل إم، كما أعلنت شركة فيليب موريس عن قائمة الأسعار الجديدة في عدد من منتجاتها من التبغ المسخن «HEETS» و«TEREA»، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية «MeritوMarlboro وL&M» بشتى أنواعها.

فيما أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر عن زيادة اسعار السجائر والتي تراوحت بين 2 جنيه إلى 10 جنيهات، في أنواع سجائر الـ دافيدوف وتايم ومانشستر، وأكدت الشركة إلى أنه تم تطبيق الزيادة بداية من الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري.

كما شهدت اسعار سجائر وينستون زيادة من 5 إلى 6 جنيهات ، وأشار “إمبابي” خلال تواجده في إحدى البرامج التليفزيونية يؤكد أنه لا زيادة في أسعار السجائر الشعبية، وإذا حذث هذا سوف يصل سعرها إلى 30 جنيه .

أسعار سجائر شركة وينستون اليوم بعد ارتفاعها