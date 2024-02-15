“الواد جاي برزقه” .. وزارة التموين توضح أهم الشروط عشان تعرف تضيف المواليد على بطاقة التموين 2024 واعرف اي هي الفئات المستحقة

بدأ عام 2024 بزخم استثنائي في البحث حول كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين في مصر، حيث يشهد هذا الاهتمام الكبير ارتباطًا مهما بحاجة العديد من المواطنين لتحديث بياناتهم وتوثيق إضافة أفراد جدد إلى أسرهم، وتعتبر بطاقات التموين أداة لتأمين احتياجات الأسرة الأساسية، كما تقدم الحكومة الخدمات الضرورية للمواطنين لضمان تحديث هذه البطاقات بطريقة سهلة.

شروط إضافة المواليد في بطاقة التموين

لإضافة المواليد على بطاقات التموين خلال العامالحالي، يجب توفر الشروط التالية.

يتعين على صاحب بطاقة التموين أن يكون حد الدخل الشهري الخاص به أقل من 2500 جنيه.

لا يقل عمر الأبناء الذين يتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 سنوات.

حيث لا يسمح بإضافة أكثر من طفلين لصاحب البطاقة وزوجته.

الحد الأدنى أقل من 3000 جنيه للدخل الشهري.

الفئات المستحقة للإضافة

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين في عام 2024:

يُسمح للأفراد الحاصلين على معاش تكافل وكرامة بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.

يشمل هذا القرار الأفراد الذين يحصلون على معاش تضامن اجتماعي.

يتيح للأشخاص الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيهًا.

يُسمح للأفراد الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور، البالغ 3000 جنيهًا.

إضافة المواليد من خلال مصر الرقمية