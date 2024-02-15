أحدث تردد لقناة ماجد كيدز 2024 Majid kids tv على عرب سات والنايل سات

إذا كنت تتطلع لقناة تقدم محتوى مرغوب وغير مبتذل لأطفالك، يكون تردد قناة ماجد كيدز هو الاختيار الأمثل، تتميز هذه القناة بفريق متخصص يقوم بانتقاء المحتوى الذي يعرض على الشاشة، وجميع البرامج تسعى لتطوير عقول الأطفال وتحسين قدراتهم، لا داعي للقلق، فجميع البرامج والمحتويات التي تقدمها القناة آمنة ومناسبة للأطفال.

تردد قناة ماجد كيدز

ماجد كيدز لا تقتصر على البرامج التعليمية فقط، بل تقدم أيضًا مجموعة متنوعة من المسابقات التي تهدف إلى تنمية ذكاء الطفل وتوسيع مداركه، لكي يتمكن الأطفال من المشاركة في هذه المسابقات وحل التحديات، يجب عليهم متابعة برنامج المسابقات المعروض على القناة، تعتبر ماجد كيدز وجهة مثالية للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، حيث تقدم محتوى مسلي وتعليمي يتناسب مع احتياجاتهم ومستوياتهم العقلية. اجعلوا ماجد كيدز جزءًا من روتين الأطفال، ودعوهم يستمتعون ويتعلمون من خلالها.

تردد القناة على النايل سات

تردد قناة ماجد كيدز على النايل سات يعتبر وصلة حيوية تربط الجمهور بمحتوى ترفيهي وتعليمي مميز مخصص للأطفال.

التردد: 11411.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

أحدث تردد لقناة ماجد كيدز على عرب سات

تعتبر قناة ماجد كيدز واحدة من أبرز القنوات التي تقدم برامج متنوعة تستهدف تنمية وتربية الأطفال بطريقة ممتعة وثرية.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد قناة ماجد

يُمكن أن تتغير ترددات القنوات التلفزيونية من وقت لآخر، لذا قد تحتاج إلى إعادة ضبط الترددات في جهاز الاستقبال الخاص بك يالخطوات التالية: