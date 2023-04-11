وفي هذا السياق، حرصنا في موقع البديل على نشر إجابة سؤال المشاهدين الخاص بطائر السعيدة 5، والذي يعتبر واحدًا من أفضل المسابقات الرمضانية في اليمن للعام الجاري، زادت الرغبة في العثور على موقع مسابقة طائر السعيدة لعام 2023 عبر محركات البحث المختلفة، وزادت شهرة هذا البرنامج خلال موسمه الخامس، لذا، نحن نقدم أجابة سؤال المشاهدين طائر السعيدة 5 الحلقة 20 ورابط الاشتراك في مسابقة برنامج طائر السعيدة 5 alsaeedah tv net https www alsaeedah tv net بالإضافة إلى خطوات التسجيل في مسابقة قناة السَّعيدة.

قناة السعيدة

لا يخفى على أحد حجم الشهرة التي تحظى بها قناة السعيدة اليمنية، والتي تعد واحدة من أكثر القنوات الفضائية انتشارًا في اليمن في هذه المرحلة، وعلى الرغم من أنها ظهرت حديثًا على خلاف بعض منافساتها، إلا أن نجاح إدارتها المؤثرة وقدرتها على التأثير في سوق المشاهدة في جعل لقطات لامعة بوصمتها موجودًا بين مجموعات مختلفة من قنوات التلفزيون، بالنسبة للقناة اليمنية، تمكنت بشكلٍ خاصّ من جلب ملايين المشاهدات في وقتٍ قصير، وأصبحت الآن لها شعبية كبيرة بين مشاهدي الشاشة الصغيرة. يُتابع هذه القناة ملايين الأشخاص في أرجاءَ العالم، سواء داخل دولة اليمن أو خارجَهَا.

أجابة سؤال المشاهدين طائر السعيدة 5 الحلقة 20 ورابط الاشتراك في مسابقة برنامج طائر السعيدة

من الشاعر القائل(يابروحي من الغيد هيفا كالهلال،،،حسنها شل روحي وعقلي)؟

علي بن علي صبره.

احمد بن حسين الكوكباني.

حسين محمد البار.

الإجابة الصحيحة هي الشاعر أحمد بن حسين الكوكباني.

رابط مسابقة برنامج طائر السعيدة 5

تم إطلاق العديد من البرامج المختلفة والحصرية على قناة السعيد كجزء من برامجها اليومية، مثل مجموعة من باقاتها المتنوعة والمشتملة على عروض للحضارة اليمنية بأساليب رائعة وكذلك تسلط الضوء على المسلسلات الرمضانية.

سؤال المشاهدين طائر السعيدة 5

من ضمن البرامج المميزة التي تقدّمها القناة، نجحت برنامج طائرة السعيدة في جذب المشاهدين وزيادة شعبيتها، حيث يتقدّم الآلاف من الأشخاص يوميًا للمشاركة في المسابقة والحصول على الجوائز التي تُقدّمها القناة.

طرق الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

للاشتراك في المسابقة يجب

يمكن الولوج مباشرة إلى رابط المسابقة الإلكترونية من هذا الموقع. يتم وضع المعلومات المطلوبة والتأكد من دقتها، بما في ذلك كتابة رقم الهاتف حتى يتسنى للإدارة الاتصال بك إذا فزت. الضغط على كلمة اشتراك. يرجى إرسال إجابتك على الفور بعد طرح السؤال في مسابقة الحلقة، ثم انتظار الإدارة في حال فوزك للاتصال بك.



تردد قناة السعيدة 2023

إلى كل من يرغب في العثور على تردد قناة السعيدة اليمنية، والتي هي القناة الوحيدة التي لديها حق بث هذا البرنامج، هذه المعلومات

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو 1190.

في ختام مقالنا قدمنا لكم أجابة سؤال المشاهدين طائر السعيدة 5 الحلقة 20 ورابط الاشتراك في مسابقة برنامج طائر السعيدة 5 alsaeedah tv net https www alsaeedah tv net ، تتمنى تهنئة منا للإعلامية المعروفة باسم “مايا عبد الغفور العباسي”، والتي استطاعت بالتعاون مع المخرج “عصام الخالدي” تقديم برنامج ممتع للغاية للمشاهدين في كل مكان، وأضافة الفرح إلى قلوبهم، بالإضافة إلى عرض كثير من المحتويات حول اليمن، وسعيها دائمًا لتقديم شيء جديد وقوي لجمهورها.