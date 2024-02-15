جميع المحافظات طهرت الان.. نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 pdf

ظهرت رسميا نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 ، تتصدر هذه العبارة محركات البحث خلال الايام الماضية حيث تم بدء إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 لطلاب السادس الابتدائي التمهيدي في العراق من قبل مديريات التربية والتعليم حيث قامت الوزارة بالاعتماد على نتائج الامتحانات التمهيدية لطلاب السادس الابتدائي الخارجية في بعض المحافظات العراقية. ستتم إكمال إعلان النتائج لجميع المحافظات بعد الانتهاء من تسجيل الدرجات النهائية وفيما يلي سنوضح لكم كيفية الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وموقع نتائجنا

اعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2034 في العراق

تم تنظيم امتحانات التمهيدي للصف السادس الابتدائي في عام 2024 لطلاب الخارجية، وذلك استعدادًا للمشاركة في الامتحانات الوزارية للمرحلة التالية حيث يتعين على الطلاب اجتياز الدور التمهيدي للحصول على الاختصاص اللازم للمشاركة في الامتحان الوزاري والحصول على الشهادة المناسبة للمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية و قامت وزارة التربية بوضع شروط وضوابط للتسجيل في الامتحان الخارجي واجتياز الدور التمهيدي، وجرت الامتحانات التمهيدية في بداية شهر فبراير الحالي.

رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي جميع المحافظات

تتوفر الآن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في محافظة القادسية لعام 2024 و من المتوقع أن تتم نشر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بعد الانتهاء من عملية التصحيح وتسجيل العلامات وتقديمها للوزارة بشكل نهائي وذلك في جميع المحافظات الاخري التي لم تعلن عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي في العراق الدور الاول 2024

للاطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في العام 2024، يرجى زيارة موقع نتائجنا واختيار المحافظة التي ينتمي اليها الطالب ثم تحميل ملف النتائج إذا تم تحميله وتوفره.