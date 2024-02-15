“مش هتقف في طابور تاني ولا هتعطل مصالحك” .. في 5 دقايق بس هتطلع شهادة ميلاد في مصر 2024 اعرف الخطوات

في ظل التقنيات الحديثة وسعي الحكومة المصرية نحو تيسير الخدمات الإدارية للمواطنين، أصبح بإمكان الأفراد الحصول على شهادة الميلاد بسرعة وسهولة عبر الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية في عام 2024، ويأتي هذا النهج ضمن مبادرات تحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات الإدارية لتلبية احتياجات المواطنين، سنقدم في هذا المقال كيفية استخراج شهادة الميلاد لأول مرة من خلال الماكينات الذكية في عام 2024.

كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة

خطوات استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية في عام 2024:

يبدأ المواطن بالوقوف أمام الماكينة التابعة لوزارة الداخلية.

يتم التعرف على الفرد من خلال بصمة الوجه وأحد الأصابع.

على الشاشة، يقوم المستخدم بالنقر على زر “شهادات الميلاد” للاستمرار في العملية.

يُدخل المستخدم الرقم القومي الخاص به لتحديد هويته.

يتعين على المستخدم إدخال الرقم الموجود على بطاقة الهوية لإكمال العملية.

يتم إدخال اسم الأم كاملاً باللغة العربية، كما هو مدون في شهادة الميلاد.

يقوم الجهاز بفحص المعلومات والتحقق من صحتها، وبعد اجتياز هذه الخطوات بنجاح، يتم إصدار شهادة الميلاد للفرد.

استخراج شهادة الميلاد أونلاين