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“مش هتقف في طابور تاني ولا هتعطل مصالحك” .. في 5 دقايق بس هتطلع شهادة ميلاد في مصر 2024 اعرف الخطوات

كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2024

Rovana Hadyمنذ ساعة واحدة
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"مش هتقف في طابور تاني ولا هتعطل مصالحك" .. في 5 دقايق بس هتطلع شهادة ميلاد في مصر 2024 اعرف الخطوات
"مش هتقف في طابور تاني ولا هتعطل مصالحك" .. في 5 دقايق بس هتطلع شهادة ميلاد في مصر 2024 اعرف الخطوات

في ظل التقنيات الحديثة وسعي الحكومة المصرية نحو تيسير الخدمات الإدارية للمواطنين، أصبح بإمكان الأفراد الحصول على شهادة الميلاد بسرعة وسهولة عبر الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية في عام 2024، ويأتي هذا النهج ضمن مبادرات تحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات الإدارية لتلبية احتياجات المواطنين، سنقدم في هذا المقال كيفية استخراج شهادة الميلاد لأول مرة من خلال الماكينات الذكية في عام 2024.

كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة

خطوات استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية في عام 2024:

  • يبدأ المواطن بالوقوف أمام الماكينة التابعة لوزارة الداخلية.
  • يتم التعرف على الفرد من خلال بصمة الوجه وأحد الأصابع.
  • على الشاشة، يقوم المستخدم بالنقر على زر “شهادات الميلاد” للاستمرار في العملية.
  • يُدخل المستخدم الرقم القومي الخاص به لتحديد هويته.
  • يتعين على المستخدم إدخال الرقم الموجود على بطاقة الهوية لإكمال العملية.
  • يتم إدخال اسم الأم كاملاً باللغة العربية، كما هو مدون في شهادة الميلاد.
  • يقوم الجهاز بفحص المعلومات والتحقق من صحتها، وبعد اجتياز هذه الخطوات بنجاح، يتم إصدار شهادة الميلاد للفرد.

استخراج شهادة الميلاد أونلاين

  • يبدأ المستخدم بزيارة موقع وزارة الداخلية المصرية.
  • يتم اختيار خدمة الإنترنت المخصصة للمواطنين من قائمة الخدمات المتاحة.
  • يتم النقر على زر “شهادة الميلاد” للبدء في إصدار الشهادة.
  • يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة مثل اسم الفرد وتاريخ ومكان الميلاد.
  • يتاح للمستخدم اختيار إمكانية دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو عند استلامها.
  • بعد ملء البيانات واختيار طريقة الدفع، يقوم المستخدم المستخدم بتأكيد وإرسال الطلب لتقديمه لوزارة الداخلية.
  • بعد الموافقة والتحقق من البيانات، سيتم إرسال شهادة الميلاد إلكترونيًا إلى المستخدم عبر البريد الإلكتروني المقدم أو يمكن استلامها في المكتب البريدي المحدد.
  • إذا اختيرت طريقة الدفع عند الاستلام، يمكن للمستخدم استلام نسخة ورقية من شهادة الميلاد من المكتب البريدي المحدد بعد دفع الرسوم.
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Rovana Hadyمنذ ساعة واحدة
0

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