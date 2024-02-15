“ألف مبرووووك للناجحين” .. وزارة التعليم العراقية تعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي للدور التمهيدي 2024 من خلال موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الامتحانات الخارجية للصف السادس الابتدائي، التي أُجريت في الدورة التمهيدية للعام 2024، وانطلقت الاختبارات في الثامن من فبراير واستمرت حتى الرابع عشر من الشهر ذاته، وفي خطوة تؤكد الالتزام بالشفافية، أعلن وزير التعليم عن إطلاق نتائج الامتحانات فور انتهاء عمليات التصحيح، وقد شملت الاختبارات جميع المناطق في البلاد، وتمثلت في تحقيق مرحلة مهمة للطلبة الذين يطمحون لتحقيق النجاح في الامتحانات الرسمية.

الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التعليم

يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي 2024 الخاصة بأبنائهم من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع وزارة التربية العراقية من خلال الإنترنت.

تحديد خدمة الاستعلام عن النتائج من الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار خيار “نتائج الدور التمهيدي”.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

النتيجة من خلال موقع نتائجنا

إذا كنت تتطلع إلى معرفة نتائج امتحانات الصف السادس بالدور التمهيدي في أي محافظة، يمكنك زيارة موقع نتائجنا على الإنترنت والتحقق منها، حيث سيتم الكشف عن نتائج الامتحانات في جميع المديريات خلال الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من تقييم الأوراق الامتحانية لجميع المواد من قبل المصححي، وستكون النتائج متاحة على المواقع الإلكترونية قبل وصولها إلى المدارس، كما يمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر نتائجنا باتباع الخطوات التالية: