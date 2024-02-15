وزارة التربية العراقية استعلم الآن عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في عموم محافظات العراق

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق، حيث توالى ظهور النتيجة في بعض محافظات العراق ويأتي الباقي تبعا، فالمرحلة الابتدائية بلا شك تمثل بادرة ومؤشرًا في حياة الطلاب الأكاديمية، لذلك تجد الجميع في حرص على الاهتمام بها بداية من أولياء أمور الطلاب إلى وزارة التربية العراقية، فهم طلائع المستقبل والنشأ الذي يبني مستقبل الدولة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق.

رابط نتائج السادي الابتدائي 2024

يتوفر رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق، على أكثر من منصة رسمية تابعة لوزارة التربية العراقية، هذا وقد ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق في أكثر من محافظة منها الرصافة، والكرخ الثانية والثالثة، وصلاح الدين، وغيرها ويتتابع باقي المحافظات في خلال هذه الفترة، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا من هنـــا.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

ظهرت نتيجة السادس الابتدائي في العديد من محافظات العراق ويتتابع ظهورها في باقي المحافظات تبعا في هذه الفترة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عبر موقع نتائجنا عن طريق اتباع التالي:

الدخول على موقع نتائجنا عبر الرابط الموضح أعلاه. حدد المحافظة التي تريد الاستعلام عنها، ثم ضغط على “تنزيل”. يتم تحميل مِلَفّ pdf النتيجة للمحافظة، والتي يمكنك الاستعلام عنها باسم الطالب.

وفي ختام المقال عرضنا معكم رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 عبر موقع نتائجنا، وطريقة الاستعلام عن النتيجة، مع وافر التمنيات بالتفوق والنجاح.