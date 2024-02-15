1000 جنيه منحة لو سجلت في منحة العمالة الغير منتظمة 2024…. والوزارة تعلن عن الفئات المستحقة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024،أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك خلال عام 2020 مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وذلك للعاطلين عن العمل وعمال اليومية والذي تأثر دخلهم بقرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024…

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث يمكنكم التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والحصول على 1000 جنيه منحة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ادخل على منحة العمالة الغير منتظمة.

ثم ادخل البيانات المطوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الرقم القومي ورقم الهاتف والاسم رباعي.

تأكد من ادخال البيانات المطلوبة .

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

ف حالة قبول طلبك سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف المسجل مكتوب بها “موعد ومكان صرف المنحة”.

من الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة رسمياً،ولا صحة لما يتردد في المواقع الالكترونية بشأن فتح باب التسجيل وأن الرسائل الوهمية التي يتم ارسالها على هواتف المواطنين غرضها السرقة والنصب، ولا داعي للتعامل معها بجدية، وفي حال الإعلان عن تفعيل رابط التسجيل سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم: