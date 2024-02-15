هيعيطو ويتحبسو.. حبس 6 شهور + غرامة 10 آلاف جنيه على” سايس العربيات ” بأمر الحكومة في هذه الحالات .. مفيش فرصة ليهم تاني !! 

بشأن عقوبة سايس العربيات، يعرف قانون تنظيم المركبات وساحات انتظار السيارات بقانون ” السايس ” والذي يًعد من أهم القوانين التي تم إصدارها من قبل البرلمان السابق والذي كان تحت رئاسة السيد الدكتور علي عبد العال الذي قام بوضع قانون يعمل على ضبط حالة الفوضى في الشارع بالإضافة إلى تحديد عقوبات مخالفة القانون والتي جاءت بالحبس ودفع الغرامة.

عقوبة على سايس العربيات عند تنظيم المركبات بالشوارع في هذه الحالات

جاءت عقوبات تنظيم المركبات وساحات انتظار السيارات بدون ترخيص وفقًا لقانون السايس بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه ، حيث تطبق هاتين العقوبتين على كل الأفراد الذين يمارسون أمر تنظيم المركبات بدون الحصول على رخصة السايس كما أشارت وزارة الداخلية إلى أنه في حال تكرار مزاولة النشاط بدون ترخيص يتم مضاعفة العقوبة ، من الجدير بالذكر أن القانون قد نص على تطبيق عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز مبلغ 5000 جنيه على كل مواطن حاصل على رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات يحصل من قائدي المركبات على مبالغ مالية تتجاوز القيمة المحددة للخدمة من قبل اللجنة المختصة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة سايس العربيات

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمعروف باسم قانون ” السايس ” في المادة الأولى له أنه يتعين على المواطن الراغب في الحصول على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات لابد من إحضار مجموعة من المستندات الهامة والتي تتضمن ما يلي: