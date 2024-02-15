رابط epedu.gov.iq نتائج نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق pdf موقع وزارة التربية والتعليم العراقية،

إعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق يأتي بجدارة كعلامة فارقة في حياة الطلاب، حيث أنه يمثل بوابة عبورهم نحو مرحلة المتوسطة، وهذا ما يجعله حدثًا مهما بالنسبة لهم ولأولياء الأمور على حد سواء وحصول الطلاب على النتائج الجيدة في امتحان السادس الابتدائي هو ليس فقط تأكيدا على جهودهم وقدراتهم، بل يمثل أيضا بداية جديدة في رحلتهم التعليمية، حيث ينتقلون من مرحلة إلى أخرى، ويواجهون تحديات جديدة وفرصًا جديدة للتعلم والتطور.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

بدأت العديد من المحافظات العراقية في اعلان نتائج السادس الابتدائي حيث أعلنت محافظة الأنبار عن اعتماد نتجة السادس الابتدائي كما صدرت أيضا نتائج محافظة الرصافة الثانية ومحافظة الكرخ الثانية والكرخ الثالثة وظهرت أيضا نتيجة سادس ابتدائي العراق محافظة صلاح الدين، وسوف يتوالي اعلان بقية المحافظات خلال الساعات القادمة.

استعلام نتيجة السادس الابتدائي 2024

يوفر موقع وزارة التربية العراقية خطوات بسيطة تمكن الطلاب وأولياء الأمور من الوصول إلى النتائج بسهولة إليك الخطوات الجديدة المعدلة لذلك:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الرابط التالي كما يمكن ايضا الحصول علي النتائج عبر هذا الرابط

اختر قسم “نتائج الامتحانات” من القائمة الرئيسية للموقع.

حدد المرحلة الدراسية للسادس الابتدائي من قائمة الخيارات المتوفرة.

اختر الدور المناسب للبحث عن النتيجة، سواء “الدور الأول” أو “الدور الثاني”.

أدخل اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المخصصة.

انقر على زر “استعلام” للحصول على نتيجة السادس الابتدائي 2024.

بتطبيق هذه الخطوات الجديدة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم بكل يسر وسهولة دون عناء، مما يتيح لهم تحقيق الامتياز والنجاح في هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية.