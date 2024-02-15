“أضبطها الآن”.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اليوم في دوري أبطال أسيا 2023/2024

يقوم نادي الهلال السعودي بزيارة إلى نادي سباهان اصفهان الإيراني في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، تمكن الهلال من بلوغ هذه المرحلة بصفته متصدرًا للمجموعة الرابعة بإجمالي 16 نقطة، بينما جاء سباهان في المرتبة الثانية بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، المواجهة بين الفريقين تبدو مليئة بالتحديات، حيث يسعى كلاهما للفوز لتسهيل مهمة الصعود إلى الدور التالي، سنقدم تفاصيل حول موعد المباراة، وتردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اليوم وتشكيلة الهلال.

موعد مباراة الهلال وسباهان اليوم الخميس 15 فبراير

يستضيف ملعب نقش جهان اللقاء الكبير بين نادي الهلال السعودي ونادي سباهان الإيراني ضمن فعاليات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024، المباراة مقررة ليوم الخميس، الموافق 15 فبراير 2024، وستنطلق في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر، وموعد المباراة سيكون 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، الفريق الفائز في هذا الدور سيواجه الفائز من المباراة بين نادي الاتحاد السعودي ونافباخور.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اليوم

تُبث مباريات دوري أبطال آسيا حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستُعرض مواجهة مباراة الهلال ضد سباهان على قناة beIN Sports AFC HD، حيث سيقوم عامر الخوذيري بمهمة التعليق على اللقاء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين في المملكة العربية السعودية متابعة المباراة عبر قنوات SSC الرياضية، المتاحة حصريًا على القمر الصناعي عرب سات، حيث ستقوم SSC1 HD بنقل المباراة بتعليق فهد العتيبي، ويكون تردد القناة كالآتي:

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 3/4

كما يمكن المتابعة الإلكترونية للمباراة عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في خدمات بث مثل تطبيق تود، بي إن كونكت، شاهد VIP، أو تطبيق Starzplay لمن يفضلون مشاهدة الأحداث عبر الوسائط الرقمية.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

يُرجح أن يختار المدير الفني لنادي الهلال، جوان جيسوس، الانتشار التالي للاعبين في المباراة: