“سجل الآن”… موعد صرف المنحة الجامعية الشطر الثاني 2024 في المغرب minhaty.ma

تشكل المنحة الجامعية في المغرب ركيزة أساسية لتعزيز التفوق الأكاديمي، وتُظهر كونها من أهم الأدوات المالية التي تساعد على تلبية الاحتياجات التعليمية للطلاب. يهتم العديد من الطلاب وأسرهم بالاطلاع على معلومات حول منحة الطلاب بالمغرب. في هذا الإطار، سنستعرض معلومات حول موعد صرف المنحة الجامعية الشطر الثاني 2024 بالمغرب وكذلك سنتناول كيفية التسجيل للحصول على هذه المنحة.

موعد صرف المنحة الجامعية الشطر الثاني 2024

من المنتظر أن يتم توزيع الدفعة الثانية من المنح الجامعية لعام 2024 في المغرب اليوم، الخميس الموافق لـ 15 فبراير 2024، وتأتي قيمة المنحة الجامعية كالتالي:

المنحة الكاملة: 1900 درهم.

نصف المنحة: 950 درهم.

الشطر الأول – منتصف نوفمبر 2023

يبدأ صرف الدفعة الأولى من المنحة الجامعية اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2023، وتعد هذه الفترة مهمة لمساعدة الطلاب على تغطية احتياجاتهم الأساسية للفصل الدراسي الأول.

الشطر الثاني – منتصف فبراير 2024

تمثل الدفعة الثانية وقت صرف المنحة، وهي فترة ضرورية للطلاب للتأكد من قدرتهم على مواصلة دراستهم بدون القلق من الصعوبات المالية.

الشطر الثالث – مايو 2024

هذه هي المرحلة النهائية لصرف المنح الجامعية للعام الدراسي 2024، حيث يحصل الطلاب على دعم يمكنهم من تلبية احتياجاتهم التعليمية للفصل الدراسي الثالث.

خطوات التسجيل للحصول على المنحة الجامعية 2024

بعد أن تعرفنا على تفاصيل موعد صرف المنحة الجامعية الشطر الثاني 2024 في المغرب يتساءل الكثير حول خطوات التقديم التي تتمثل في:

يستطيع الطلاب تقديم طلبات المنحة الجامعية إلكترونياً من خلال رابط منحتي.

في البداية، يجب على الطلاب إنشاء حساباتهم الإلكترونية من خلال اختيار كلمة مرور قوية لزيادة الأمان.

عقب ذلك، يُطلب منهم إدخال رقم المسار الشخصي للولوج إلى النظام، مع ضرورة إدخال رمز التحقق لتأكيد الأمان.

يتوجب على الطلاب تعبئة البيانات والمعلومات اللازمة بدقة لإتمام عملية التسجيل.

بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة، يقوم الطلاب بإرسال طلباتهم لاستكمال إجراءات التسجيل بنجاح.

شروط المنحة الجامعية الشطر الثاني 2024

للتأهل للحصول على الدفعة الثانية من المنحة الجامعية لعام 2024 في المغرب، يجب تحقيق المتطلبات الآتية: