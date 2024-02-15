إليكم الرابط الرسمي لكشف نتائج امتحان التمهيدي للخارجيين في العراق لعام 2024 مع الطريقة

نحن على موعد مع نتائج امتحان التمهيدي للخارجيين في العراق، حيث ينتظر العديد من الطلبة والطالبات في العراق نتائج هذا الامتحان بفارغ الصبر، تم الإعلان مؤخراً عن جميع التفاصيل المتعلقة بطريقة الوصول إلى نتائج الاختبارات النهائية للخارجيين، وذلك لجميع الطلبة المتقدمين للاختبارات، وفي القادم من الفقرات، سنستعرض بعض المعلومات حول كيفية الحصول على النتيجة، وكيف يمكن للطلاب استخراج كشف النتيجة إلكترونياً، وفقاً للطريقة المشار إليها من قبل الوزارة.

نتائج امتحان التمهيدي للخارجيين في العراق

يمكنكم مشاهدة نتائج امتحان التمهيدي للخارجيين في العراق وتنزيلها بصيغة PDF، حيث منذ يوم الأربعاء الماضي، الرابع عشر من شباط ٢٠٢٤، أعلنت العديد من المديريات التعليمية نتائج مرحلة التمهيدي الخارجي، تم الإعلان عن طرق الاستعلام عن النتائج من قبل تلك المديريات، بما في ذلك مديرية بغداد التعليمية، التي أعلنت نتائج الدور التمهيدي لطلبة وطالبات السادس الابتدائي، وكذلك المديرية العامة لمنطقة التربية في صلاح الدين للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، ومن بين المديريات التعليمية الأخرى التي أعلنت نتائج التمهيدي هي بغداد، الكرخ، المثنى، ديالى، كربلاء، كركوك، النجف، ذي القار، تجري المحافظات الأخرى حالياً عمليات التصحيح للأوراق الامتحانية، مع الاستعداد لرفع نتائج الطلاب عبر الإنترنت لتمكينهم من معرفة نتائجهم.

كيفية الاستعلام حول نتائج التمهيدي السادس الابتدائي العراق

للاستعلام عن نتائج امتحان التمهيدي للصف السادس الابتدائي في العراق، يتوجب على الراغبين اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، أولاً، يتعين عليهم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم في العراق عبر الرابط الرسمي للوزارة ومن ثم النقر على خانة “نتائج الامتحانات”، بعد ذلك، يجب تحديد نوع الامتحان، حيث يتم اختيار “نتيجة الامتحانات للصف السادس الابتدائي التمهيدي خارجي لعام ٢٠٢٤”، بعد ذلك، ينبغي على المستخدم تحديد المنطقة التي تم فيها إجراء الاختبار واسم المحافظة، بعد ذلك، يتعين عليه تسجيل رقم الامتحان أو رقم الجلوس للطالب المعني، بمجرد تحديد هذه البيانات، يمكن النقر على خدمة الاستعلام وسيتم عرض النتيجة بشكل كامل.