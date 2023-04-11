بعائد شهري ثابت.. البنك الأهلي يطرح شهادة ادخار لمدة عام بمزايا مدهشة

يقبل الالاف من المواطنين على شراء شهادات الادخار ذات العائد التنافسي من مختلف البنوك المصرية، وخلال الفترة الماضية انتهت شهادات الادخار من البنوك المصرية باستثناء شهادة واحدة فقط وهي “شهادة الاستثمار (ب)” لتظل هي الخيار الأمثل للراغبين في استثمار أموالهم بعائد تنافسي ثابت خلال عام، واليوم سنتعرف على تفاصيل وكل ما يخص تلك الشهادة ومزاياها.

شهادة الاستثمار (ب) من البنك الأهلي

وتمكن البنك الأهلي من الاحتفاظ بما يسمى شهادة الاستثمار (ب) التي تتميز بعائد ثابت على مدار عام كامل، وسعرها يبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها، أما عن مزايا تلك الشهادة فهي كما يلي:

تمكنك من الحصول على قرض من البنك الأهلي بضمانها.

يستحق العائد الثابت على الشهادة كل شهر، ويمكنك الحصول عليه من خلال ماكينات الصرف الآلي.

تحصل على فائدة من تلك الشهادة بقيمة 11%.

يمكن للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر، الحصول على الشهادة.

يذكر أن البنك الأهلي قد قام برفع أسعار الفائدة على تلك الشهادة بنحو 1.5% لـ2% يوم أمس الاثنين، بعد طرحه شهادتي ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات.

الشهادات الادخارية الجديدة

ومنذ مطلع الشهر الجاري اصدرا البنوك المصرية عدد كبير من الشهادات الادخارية الجديدة ذات العائد المرتفع، ومدة كل شهادة منهم ثلاثة سنوات، وتلك الشهادات متوافرة في بنوك:”الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، قطر الوطني، المصرف المتحد، الزراعي المصري، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات”.