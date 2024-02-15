“اسأل الناس اللي صرفت” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 …والفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين والتي تم نشرها في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

وكانت وزارة التموين والتجارة رصدت الأخبار المتداولة بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، وأكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله وأن الوزارة لم تعلن عن أية اضافات أو زيادة على بطاقة التموين، وأن هذه القرارات من اختصاص مجلس الوزراء وليس من قبل وزارة التموين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير 2024، هذا بالإضافة إلى صرف كيس السكر الحر على بطاقة التموين بـ 27 جنيه على كل بطاقة تموين تتضمن فرد إلى 3 أفراد،بالإضافة إلى صرف 2 كيلو سكر على بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد أو أكثر.

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين أو الوزارة لم تعلن عن أي اضافات على بطاقة التموين في الوقت الحالي، وأنه في حالة اصدار قرار بشأن هذا الأمر سوف يكون هذا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، وسوف يتم اختيار عدد من الفئات المستحقة وهي:

الفئات المستحقة بإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين