الآن.. تحميل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 pdf ديالي والرصافة بالرقم الامتحاني عبرresults.mlazemna و nataegna

بحث قائم من قبل الطلبة والطالبات في العراق الآن عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024، حيث أمس ظهرت النتائج في عدد من المحافظات العراقية، حيث الأنبار والكرخ الثانية وبعض المحافظات الأخرى، واليوم ظهرت النتيجة في محافظة ديالي، ونذكر لكم بمقالنا اليوم عبر “البديل” رابط النتيجة وخطوات استخراجها فضلًا تابعوا معنا.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 ديالي

ظهرت منذ قليل نتائج السادس الابتدائي في محافظة ديالي، حيث متاح الآن أمام أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتيجة من أي مدرسة موجودة في محافظة ديالي، حيث بعد انتهاء الطلاب والطالبات من الامتحانات، بدئت المحافظات بتصحيح أوراق الطلاب والطالبات، وبمجرد الانتهاء من النتيجة يتم رفعها في صورة ملف pdf، والذي يُرفع على جوجل درايف على المواقع الرسمية للنتيجة والتي على رأسها موقع نتائجنا.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 ديالي

هُناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة، ولكن نهاية الطريق واحد وهي ملف النتيجة، حيث يمكن الوصول إلى الملف من خلال ما يلي:

عليك أن تتجه في البداية إلى موقع وزارة التربية العراقية ، أو موقع نتائجنا – نتائجنا الموجود على الشبكة.

، أو – الموجود على الشبكة. اختيار نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، ومن ثم اختيار محافظة ديالي والضغط على عرض المحافظة.

انقر على عرض وتحميل النتيجة.

بعدها يتم تحميل الملف في المحافظة الخاصة بك، ويمكن البحث عن النتيجة بالرقم الامتحاني الخاص بك.

رابط نتيجة السادس الابتدائي 2024

ويُذكر أن النتيجة تظهر محافظة تلو الأخرى، وبالتدريج يتم عرض النتائج على جميع الطلاب والطالبات، وبالتوفيق مقدمًا إن شاء الله، وتأتي الروابط على النحو التالي: