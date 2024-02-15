“السجاير راحت في داهيه”.. ققزة نارية في اسعار السجائر اليوم الخميس 15 فبراير… ياترى رايحه لفين يسجاير..!!

أصدرت ست شركات إعلانًا رسميًا حول زيادة أسعار السجائر، تم رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 8 و10 جنيهات للصندوق، وفقًا لتصريحات إبراهيم إمبابي رئيس شعبة التبغ والسجائر، تأثر محرك البحث جوجل بشكل كبير من هذه الزيادة زاد اهتمام المواطنين بالبحث عن أسعار السجائر في اليوم الحالي الخميس 15 فبراير 2024، بعد هذه الزيادة اعلنت شركة فيليب موريس مصر، واحدة من الشركات التي أعلنت عن الزيادة، عن زيادة تصل إلى 11 جنيهًا للصندوق في منتجاتها مثل مارلبورو وميريت وإل إم كشفت الشركة عن قائمة جديدة لأسعار جميع منتجاتها، بما في ذلك التبغ المسخن “HEETS” و”TEREA”، بالإضافة إلى السجائر التقليدية من Merit وMarlboro وL&M بجميع تشكيلاته.

زيادة في اسعار السجائر

شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر أعلنت عن تحديث في أسعار السجائر حيث تتراوح الزيادة الجديدة بين 2 و10 جنيهات على منتجاتها مثل سجائر دافيدوف وتايم ومانشستر بدأت هذه الزيادة في التطبيق اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 وشهدت أسعار سجائر وينستون ارتفاعًا بين 5 و7 جنيهات في الأسواق المصرية وفيما يتعلق بالسجائر الشعبية أكد إمبابي في تصريحات تلفزيونية عدم وجود زيادة في الأسعار حاليًا مشيرًا إلى أهمية توفيرها في المحلات والسوبر ماركت وأشار إلى وجود سوء في توزيعها وضرورة تحسين ذلك مع تأكيده أن شركتي الشرقية للدخان وجلوبال لم تعلنا بعد عن أسعارهما الجديدة على الرغم من نية رفعها.

اسعار السجائر اليوم

تم رفع أسعار السجائر من نوع وينستون الأحمر إلى 50 جنيهًا بدلاً من 43 جنيهًا وكذلك أسعار السجائر الزرقاء والفضية والكاستر من نفس النوع بالإضافة إلى ذلك ارتفع سعر سجائر وينستون التوت إلى 52 جنيهًا بدلاً من 45 جنيهًا وبالنسبة لسجائر كامل فقد زادت أسعار الأصفر والأزرق إلى 57 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا بينما زاد سعر اكتيفيت إلى 60 جنيهًا بدلاً من 53 جنيهًا.