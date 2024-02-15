سيفتح باب التسجيل قريباً.. إليكم الشروط والرابط الرسمي وطريقة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر لعام 2024

مع انطلاق الشهر القادم ستبدأ دولة الجزائر في فتح باب التسجيل للحصول على سكنات عدل لعام ٢٠٢٤، وذلك عبر المنصة الرسمية للوزارة المعنية على الإنترنت، وهي منصة عدل، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمساعدة ودعم المواطنين، وخاصة الشباب الذين يسعون للزواج ويواجهون صعوبات في الحصول على سكن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال الفقرات التالية سنقدم جميع الخطوات الضرورية للتسجيل في وحدات السكن العدل، بالإضافة إلى شروط الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة الجزائرية، تابعونا للمزيد من التفاصيل.

شروط ومتطلبات التقديم على وحدات عدل 3 في الجزائر

تتضمن شروط الحصول على وحدات السكن العدل الأساسية التالية:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و70 عاماً يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري ما بين 24 ألف و180 ألف دينار يجب ألا يتلقى المتقدم أي نوع من الدعم أو المساعدات من الحكومة الجزائرية يجب ألا يكون لدى المتقدم أرض يمكنه بناء شقة سكنية عليها يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقار مناسب للسكن يجب أن يكون المتقدم مقيماً داخل الولاية التي يتبعها برنامج وحدات السكن العدل

تجدر الإشارة إلى أنه التسجيل مقتصر على المواطنين الجزائريين ويجب أن يكون المتقدم مقيماً في الجزائر بشكل دائم.

رابط التسجيل في وحدات سكنات عدل 3 بالجزائر لعام 2024 مع الطريقة الصحيحة

بعد معرفتكم بالشروط والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل في وحدات سكنات عدل 3، نقدم لكم الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني بسهولة على الهاتف المحمول أو عبر الكمبيوتر المنزلي، وهي كما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي أدخل رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية المتعلقة بعملية التسجيل والتي منها رقم الهاتف قم برفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل الاسم والرقم القومي وصورة شخصية أكمل عملية الدفع ودفع رسوم التسجيل كما هو معلن في الإعلان انقر على كلمة التسجيل

الآن لا يتبقى عليك سوى أن تنتظر وصول تأكيداً عبر رسالة على هاتفك المحمول من خلال الرقم الذي أدخلته.