تتم بث مسابقة “طائر السعيدة” مباشرة على قناة “السعيدة الفضائية” اليمنية، وقد لاحظ زيادة في البحث عن حل سؤال الحلقة 20 مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023 ورابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، يمكنكم رؤية السؤال الحالي والشاعر القائل في الموقع الرسمي، بجانب ثلاثة خيارات فقط منها واحدة صحيحة كإجابة. لذا سوف نوضح لكم التفاصيل.

حل سؤال الحلقة 20 مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي 2023 ورابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

من الشاعر القائل(يابروحي من الغيد هيفا كالهلال،،،حسنها شل روحي وعقلي)؟

علي بن علي صبره.

احمد بن حسين الكوكباني.

حسين محمد البار.

الإجابة الصحيحة هي الشاعر أحمد بن حسين الكوكباني.

رابط الاشتراك في طائر السعيدة

يمكنكم الدخول في سحب الجوائز اليومية والأسبوعية في مسابقة “طائر السعيدة” بعد الإجابة على سؤال حلقة ٢٠ من خلال الاشتراك في الموقع الرسمي للبرنامج: alsaeeda-tv.net، بعدها، يُمْكِنُكُم مَعْرِفَة سؤال المشاهدين في هذهِ الحَلَقَة من المسابقة التي تُستضيفُها مايَا العبسِي.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

تشمل الخطوات التي يجب اتباعها للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي على الأتي اذهب إلى الموقع الرسمي لمسابقة طائر السعيدة alsaeeda-tv.net. سوف يتم تقديم سؤال للحلقة 20 من مسلسل طائر السعيدة في مسابقة قريباً. بعد ذلك، عليك التفكير بشكل جيد في الجواب الصحيح للاستفسار، ثم قم بالنقر على الخيار المناسب من بين الثلاثة خيارات الموجودة. قم بتعبئة البيانات المطلوبة للاشتراك، وهي الاسم الرباعي ورقم الهاتف والمحافظة. ثم اضغط على كلمة “اشترك”.



جائزة الإجابة على سؤال الحلقة 20 مسابقة طائر السعيدة

يمكن تقدير قيمة الجائزة المرتبطة بالإجابة على سؤال في حلقة 20 من مسابقة “طائر السعيدة مع مايا العبسي” اليوم بحوالي 200,000 ريال يمني، وهذا يقترب من 800 دولار أمريكي، يجب أن نذكر أيضًا أن الأفراد الذين يتمكنون من الإجابة على سؤال المشاهدين في حلقة 20 من برنامج طائر السعيدة بطريقة صحيحة – “بيت وشاعر” – سوف يدخلون فورًا في سحب جوائز يومية وأسبوعية تحدث تلقائيًا وبدون الحاجة إلى التسجيل، ولا شك في أنه بإمكانهم الفوز بجائزة تصل قيمتها إلى مليون وخمس مئة ريال يمني.