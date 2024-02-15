“الناجح يرفع ايده” نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في العراق عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024،حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب خلال الآونة الأخيرة وتحديداً بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة أو وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أن الطلاب أنهوا امتحانات الدور الأول في نهاية شهر يناير 2024، وبدأت الوزارة في متالعة أعمال التصحيح والمراجعة لتتمكن من الإعلان عن النتائج في الموعد الرسمي، حيث تعد مرحلة السادس التمهيدي من أهم المراحل التعليمية والتي تحدد مصير الطالب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024، أصبحت متاحة أمام الطلاب بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الخميس 15 فبراير 2024، وأشارت الوزارة على أنها كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميل الكنترولات حتى تتأكد من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب، وأضاف وزير التعليم العراقي أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024