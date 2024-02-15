“متجيش تعيط وتقول معرفشي”.. ما هي حقيقة الخصم من معاشات شهر فبراير 2024.. شوف بسرعة ليكون اتخصملك..!!

تعجب الكثيرون من مستفيدي التقاعد بشكل كبير بسبب إصدار قرار بتخفيض نسبة من مبالغ التقاعد في شهر فبراير دون سابق إنذار ويزداد الدهشة لدى الفئة الدخل المحدود في مصر حيث يعتمدون بشكل كبير على تلك الأموال وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الخصم الذي يمثل نسبة مهمة تتراوح ما بين 300 و 500 جنيه مصري وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الأشخاص الذين استلموا مبالغ التقاعد كاملة دون أي خصم مما يثير الكثير من الاستفسارات والتساؤلات في الأذهان.

اسباب الخصم

تعتقد الكثيرون بشكل خاطئ أن الاستقطاعات من الراتب كانت جزءًا من الزيادة الاستثنائية التي قدمتها الحكومة وبالتالي تم خصم مبلغ 300 جنيه كزيادة مؤقتة ومع ذلك هذا ليس صحيحًا حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي قرار بشأن الاستقطاعات منذ بداية شهر يناير لذا فقد طلب البنك الأهلي المصري وبنك مصر من مستفيدي المعاشات الاتصال بخدمة العملاء لمعرفة سبب الاستقطاع وأشارت السلطات إلى أهمية التواصل مع مركز خدمة العملاء التابع للبنك الأهلي المصري للتحقق من أسباب الاستقطاع من المعاش التقاعدي، ويمكن الاتصال على الأرقام التالية رقم الخط الساخن: 19623، أو الاتصال على 0020225941200. هذا الإجراء يؤكد على ضرورة التواصل الفوري مع الجهات المعنية للحصول على معلومات دقيقة حول الاستقطاعات المالية وتوضيح الأمور المتعلقة بالمعاشات.

موعد صرف المعاش

تم الإعلان عن جدول صرف المعاشات لشهر فبراير بتنظيم جديد؛ حيث سيتم صرف المعاشات للأشخاص الذين يستلمون مبالغ شهرية تتجاوز 1000 جنيه في الأول والثاني من الشهر. بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص يومي الثالث والرابع من الشهر لصرف رواتب الموظفين الذين يتقاضون مرتبات تبدأ من 2000 جنيه وأكثر وأخيرًا يومي الخامس والسادس مخصصان للفئات التي تستلم رواتب تزيد عن 3000 جنيه شهريًا لتكون الترتيب مرتب ومنظم لتلبية احتياجات الجميع بشكل أفضل.