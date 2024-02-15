بقيت شاب تاني … زوجة محمود عامر … رد فعل زوجة  الفنان محمود عامر

تم التعرض لبعض من الانتقادات السلبية حيث أنه يتم التعرض لبعض من الردود بسبب الزواج حيث أن الزواج ليس حرام ولم يخالف امر الله ولكن هناك بعض من الجماهير الذين يرددوا لبعض من الردود التي تسبب في تحول الحالة النفسية لجحيم ومن خلال مقالنا سنتعرف على رد فعل زوجة الفنان محمود عامر.

زوجة محمود عامر ويكيبيديا

هي رشا فرج ولدت في محافظة القاهرة 1976 ميلادياً تبلغ من العمر 48 عاماً وتعمل طبيبة وتم الزواج في 10 من فبراير 2024 من الفنان المصري محمود عامر حيث انه يعتبر الزواج الثاني للفنان محمود عامر الذي بلغ من العمر 69 عاماً فقد صرح عن تعرضه لبعض من المشاكل منذ ان تزوج للمرة الاولي وتم الانفصال بينهم بعد 34 عامًا ولكن منذ ان احب زاوجته الاولي فقد تغيرت حياته وانها تسببت في السعادة فقد تم ترتيب زواجه دون ان يعلم أي شخص من الوسط الفني لأنه كان يفضل ان تقتصر حياته الزواجية عن العمل وانه اكد انه لا شئ سيبعد عنهم ابدًا.

عقد زواج الفنان محمود عامر برشا فرج

تم الاحتفال الفنان محمود عامر بحفل زفافه مع الدكتورة رشا فرج وذلك في بداية الأسبوع الحالي بيوم السبت الماضي في حفل عائلي تم مشاركته مع كافة الجماهير علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر بعض من صورا من حفل زفافه وعقد قرانه فقد تعرض لبعض انتقادات بسبب انه يكبر عن زوجته بـ20 عاماً وعلق محمود عامر الحمد لله والشكر لله على كل شيء تم بالأمس عقد القران على الدكتورة رشا فرج.