مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومتى تطبيق زيادة المرتبات بأمر رئاسي؟ “هتقبضوها الشهر دا ولا الجاي!؟”

بعد إقرار زيادة المرتبات بأمر رئاسي، شغل بال الكثيرون التعرف على موعد تطبيق تلك الزيادة، ومن ناحية أخرى نجد البحث قائم عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، ونرصد لكم مواعيد الصرف كما وضحها الكتاب الدوري لوزارة المالية وتفاصيل زيادة المرتبات الأخيرة، فتابعوا معنا.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير

تقوم المالية المصرية كل شهر بنشر كتاب دوري تُحدد به مواعيد صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، حيث غالبًا تستمر عملية الصرف خمسة أيام متواصلة بحيث كل هيئة وإدارة، ومقرر أن تبدأ الوزارة بإذن الله في صرف المرتبات بداية من الخميس القادم، حيث الثاني والعشرين من الشهر الجاري، حيث المواعيد على هذا النحو:

مواعيد الصرف تكون يوم الخميس – الأحد- الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء.

من يوم 22 حتى يوم 28 من شهر فبراير.

تقوم كل هيئة بتحديد مواعيد الصرف وتُخطر العاملين بالموعد، بحيث يتم التجنب للزحام.

سحب المرتبات يكون من ماكينات الصراف الآلي.

زيادة المرتبات شهر مارس 2024

وضحنا لكم مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وبالنسبة لـ زيادة المرتبات فسوف يبدأ التطبيق لها من الشهر القادم مارس وليس الشهر الحالي فبراير، حيث تنزل المرتبات فبراير هذا الشهر دون أي زيادة، علمًا بأن عملية الصرف تبدأ مارس مبكرًا، حيث من يوم 21 تبدأ عملية الصرف للمرتبات للموظفين.

علمًا بأن الزيادة بقيمة 50%، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ ست آلاف جنيه مصري، وعلى أساسه القيمة الفعلية للزيادة من مبلغ 1000 إلى 12000 جنيه مصري على حسب الدرجة التي عليها الموظف.