“الناس هتتجنن من الفرحة خلاص”.. كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024.. شوف بسرعة كوبونك..!!

تعمل الحكومة من خلال وزارة التموين على بذل جهود جبارة على جميع الأصعدة قبيل حلول شهر رمضان بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليص أسعار السلع الأساسية يفصلنا عدد قليل من الأيام عن افتتاح معارض أهلاً رمضان لعام 2024 في جميع أنحاء البلاد، والتي ستنطلق في الخامس عشر من فبراير الحالي تهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الغذائية الضرورية بجودة عالية وأسعار مدعمة بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

كوبونات بقيمة 250 جنيه

تم الإعلان من قبل المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال عن انطلاق الدورة العاشرة من معارض أهلاً رمضان حيث أكد على توفير كوبونات بقيم تتراوح بين 50 و250 جنيهاً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي ستوجه للفئات غير القادرة، بما يشمل توفير سلع غذائية وغير غذائية وأشار إلى أن المعارض ستضم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الزيوت والسكر والأرز واللحوم المجمدة، لتلبية احتياجات شهر رمضان المبارك وأكد أن وزير التموين، علي المصيلحي قد اجتمع بالموردين والمنتجين والمصنعين والاتحاد العام للغرف التجارية وتم الاتفاق على بدء المعارض اعتباراً من 15 فبراير لمدة شهر.

تأكيدات المنوفي

وأكد المنوفي أهمية توفير السلع من خلال معارض أهلية لرمضان مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التوازن السعري بين المعروض في المعارض والمتوفر في الأسواق العامة من المقرر أن يتم طرح مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بأسعارها في الأسواق العادية وأضاف المنوفي أن عملية طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت ستستمر طوال شهر رمضان في جميع المنافذ والمعارض وسيتم تكثيف الجهود من قبل الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية وذلك من خلال مكافحة المضاربة والاحتكار الذي أثقل كاهل المواطنين بارتفاع الأسعار المتكرر تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الحكومة لاستعادة الانضباط في السوق وتخفيض الأعباء المالية على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ومن المتوقع أن تسفر عن انخفاض تدريجي في أسعار السلع الغذائية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.