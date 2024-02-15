ظهرت NOW “نتائج السادس التمهيدي الدور الأول 2024” عموم محافظات العراق .. بالاسم فقط

تم الاعلان من قبل وزير التربية العراقية أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج السادس التمهيدي الدور الأول في العراق في الأيام المقبلة حيث يمكن لجميع الطلاب في ذلك الوقت الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع المعتمد من وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا والذي يمكنكم الدخول عليه ومعرفة الخطوات الصحيحة للاطلاع على نتيجة السادس التمهيدي بالرقم الامتحان 2023 من خلال هذا المقال تابعوا معي.

نتائج السادس التمهيدي الدور الأول

يمكن لجميع طلاب نتائج السادس التمهيدي الدور الأول في جميع محافظات العراق معرفة نتائجهم من خلال موقع نتائجنا أو من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الذي تمت إتاحته من قبل الوزارة ليتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم من مصدر موثوق معتمد من قبل الوزارة ويمكنكم الاطلاع على النتيجة بسهولة ولكن عن طريق عدة خطوات موضحة في النقاط التالية: