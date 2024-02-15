يا بختكم كل أهل نينوي نجحوا “نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم 2024” .. موقع ملازمنا

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم شهدت فترة انتظار طلاب السادس الابتدائي في العراق الذين أدوا اختبارات الدور الثالث حالة من التوتر والقلق بانتظار إعلان نتائج الامتحانات، وفي صباح يوم الخميس 15 من فبراير 2024، تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج السادس الابتدائي عبر البوابة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، موقع نتائجنا، أكد المسؤولون في وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء الرسمي من تصحيح جميع أوراق الامتحانات في جميع المحافظات، وأشاروا إلى أن نسبة النجاح قد تعدت 80%، يهنئنا أن نعلن أن النتائج متاحة للطلاب والطالبات عبر الموقع الرسمي، ويطلب من جميع الطلاب الهدوء والاستمتاع بالنجاح الذي حققوه.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم

للحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالاسم 2024، يمكن الطلاب القيام بالخطوات التالية عبر بوابة نتائجنا:

قم بزيارة بوابة نتائجنا .

. ستتاح لك الصفحة الرئيسية حيث يمكنك الوصول إلى نتائج السادس الاعدادي لجميع المحافظات.

حدد ملف النتائج الذي يتعلق بمحافظتك.

قم بتحميل الملف الخاص بالمحافظة التي تنتمي إليها.

بعد ذلك، ابحث عن اسم الطالب داخل الملف باستخدام اسم المدرسة التابع لها.

ستظهر نتائج الطالب بشكل مفصل ضمن الجدول.

نتيجة السادس الابتدائي العراق

بعد اجتياز طلاب السادس الابتدائي في العراق اختبارات الدور الاول بنجاح، نود أن نعلن بفخر عن موعد إعلان نتائج الامتحانات، وتمت أعمال التصحيح بدقة واهتمام لضمان تقديم نتائج دقيقة وشاملة للطلاب والطالبات.

من المقرر رفع نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الثالث على بوابة نتائجنا صباح يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024، ويمكن للطلاب الوصول إلى النتائج عبر الملفات المخصصة لكل محافظة على بوابة نتائجنا.